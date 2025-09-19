Aitor Manso participa este fin de semana en la Subida a Jaizkibel

El Diario Vasco LASARTE-ORIA. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

La Subida Jaizkibel celebra su 47 edición, siendo organizada por la escudería que lleva su mismo nombre. En esta competición, que tendrá lugar este fin de semana, dentro del Campeonato Vasco de Montaña, participará el piloto lasarteoriatarra Aitor Manso con su BRC B49 tanto en las verificaciones de hoy como en los entrenamientos y mangas de mañana. «Estamos con muchas ganas de la carrera de 'casa', porque es la más cercana en la que participamos todos los años». Aunque Manso conoce bien este circuito que le ha dado muy buenos resultados en ediciones anteriores, lo cierto es que como el propio piloto adelantó «tendremos que repasar bien la mecánica para que todo salga como queremos».