La acción 'Pon a punto tu bici con Mugi' llega esta tarde a Kalbario kalea

El Diario Vasco lasarte-oria. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio llevará hoy la acción 'Pon a punto tu bici con MUGI' a Lasarte-Oria, que busca promover hábitos de desplazamiento sostenibles y saludables entre la población. Se trata de ocho municipios más que en 2024, una ampliación de la iniciativa que busca llegar a los principales núcleos urbanos de todas las comarcas y, por lo tanto, a más gente.

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, una furgoneta-taller prestará un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta Mugi personalizada. Aquellas personas que deseen revisar sus bicicletas o que requieran de asesoramiento para sacarse una tarjeta Mugi personalizada podrán hacerlo de 16.00 a 20.00 horas en Kalbario kalea (en el exterior del supermercado BM).

Al igual que en anteriores ediciones, las personas que se acerquen a la furgoneta-taller podrán participar en el sorteo de dos bicicletas, así como 60 recargas por valor de 20 euros en sus tarjetas.

Además, en colaboración con la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), se ofrecerá la asistencia necesaria a todas aquellas personas que quieran solicitar una tarjeta Mugi. De esta forma, no solo se fomentan hábitos de vida saludables, como el uso cotidiano de la bicicleta entre la población, sino que además se promueve el uso del transporte público a través del sistema Mugi, un sistema que, tal y como recordó la responsable foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio y presidenta de la ATTG, Azahara Domínguez, en su reciente visita, «ofrece múltiples ventajas a los usuarios, desde transbordos gratuitos hasta descuentos y bonificaciones, pasando por la gratuidad de los menores de 12 años o las personas acompañantes de personas con dependencia».