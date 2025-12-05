Abierto el XXXII Concurso de Belenes organizado por Danok Kide

La asociacion de padres de familia Danok Kide, fiel a la tradición, ha organizado un año más su tradicional Concurso de Belenes, en su ... edición número 32.

Desde Danok Kide animan a los vecinos de Lasarte-Oria a participar en el evento, familiar y entrañable, que contribuye a mantener la cultura popular de la localidad. Los interesados en tomar parte podrán mostrar, con tan variada representación artística y de una forma didáctica y atractiva, lo que para ellos es un pequeño universo navideño. «El 'belenismo' procesa técnicas y prácticas llenas de creatividad y originalidad, siendo una muestra de ello la treintena de trabajos que se presentan a concurso en cada edición, sorprendiendo la calidad artística de los trabajos premiados», destacan desde Danok Kide.

En cuanto a las bases del concurso, las creaciones deberán tener un tamaño máximo de 80 x 60 cm., con una base firme, así como una buena fijación de las figuras, de lo contrario no será admitido. No servirán para este concurso los belenes presentados en años anteriores. Se podrá participar de forma individual o por equipos, pero no se podrá presentar más de un belén. Cada trabajo vendrá acompañado de un sobre cerrado. «En la portada externa del sobre deberá constar la edad de los participantes y en el interior el nombre, dirección y teléfono», matizan desde la asociación, añadiendo que «el grupo responsable de calificar las creaciones podrá declarar los premios desiertos en el caso de que considere que su nivel no es suficiente », recuerdan.

Los participantes deberán entregar los trabajos los días 18 y 19 de diciembre, en horario de 17.00 a 19.00 horas, en la sede social de Danok Kide, en la calle Blas de Lezo, 13-bajo.