Abierto el plazo para solicitar una de las 79 parcelas de huertos ecológicos

Ya está abierto el plazo para presentar las solicitudes para la adjudicación de los huertos ecológicos municipales ubicados en el parque rural del Plazaola. ... El alcalde Agustín Valdivia recordó esta misma semana que se trata de un proyecto que combina sostenibilidad, formación medioambiental y participación social, y que permite a la ciudadanía de Lasarte-Oria acceder a parcelas para el cultivo ecológico destinado al autoconsumo familiar.

Para el Ayuntamiento, «el programa de huertos ecológicos es una apuesta firme por fomentar la concienciación medioambiental, el respeto por el entorno y la gestión responsable de recursos como el suelo o el agua», destacó el primer edil, quien recordó que este proyecto se enmarca dentro de la estrategia municipal de transición ecológica y participación ciudadana.

El parque de huertos de Plazaola cuenta con un total de 79 parcelas, de las cuales 77 tienen entre 30 y 40 m², y 2 bancales elevados de 5 m² están reservados para personas con movilidad reducida. El recinto también dispone de espacios comunes como zonas de compostaje, caminos, pozos de riego y edificios de servicio.

Podrán optar a una de estas parcelas las personas empadronadas y residentes en Lasarte-Oria desde al menos tres años antes de la adjudicación, que no dispongan de terrenos aptos para el cultivo en propiedad, arrendamiento o usufructo, ni sean ya usuarios de otro huerto ecológico, entre otros requisitos.

Las licencias tendrán una duración de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, y estarán reguladas por la ordenanza municipal publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado 23 de septiembre.

La tasa de utilización será de 10 euros anuales para los bancales elevados y de 75 euros anuales para las parcelas de huerto, con una bonificación del 50% para las personas adjudicatarias desempleadas. Además, se deberá abonar una fianza de 100 euros, que será devuelta al finalizar el periodo de cesión, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la licencia.

Inscripción y adjudicación

El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 15. Las solicitudes deben presentarse mediante el impreso oficial disponible en la web municipal y acompañadas de la documentación acreditativa requerida.

Una vez comprobadas las solicitudes, se publicará una lista provisional de admitidos y excluidos, con un plazo de 10 días para posibles reclamaciones. Tras su resolución, se celebrará un sorteo público para adjudicar las parcelas, cuyo día, hora y lugar serán anunciados con antelación.

«Queremos que estos huertos no solo sirvan para producir alimentos, sino que sean un espacio de convivencia y aprendizaje, donde se cultive también el compromiso con el entorno y la participación entre vecinas y vecinos usuarios», concluyó Agustín Valdivia.

La información sobre el proceso y la documentación necesaria puede consultarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y también en la web municipal lasarte-oria.eus.