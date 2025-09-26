Más de 300 personas participarán en la sexta Lasarte-Oriako Mendi Festa

María Cortés lasarte-oria. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

La Mendi Festa organizada por Lasarte-Oria Trail para mañana, 28 de septiembre, mantiene en su sexta edición un formato ya tradicional, con dos recorridos de 15 y 30 kilómetros que, en un ambiente lúdico-deportivo, acercan el entorno natural de Buruntzaldea a todas las personas participantes, tanto de Lasarte-Oria como de localidades cercanas.

«La marcha larga conserva su exigente recorrido de 30 kilómetros y 1600 metros de desnivel positivo. Está recomendada solo para quienes estén habituados a caminar en montaña, ya que es una prueba dura. Se hará cima en Buruntza, Belkoain, Atxulondo y Andatza», destacaron los responsables de Lasarte-Oria Trail, añadiendo que «la marcha corta también tendrá al Andatza como protagonista. Ruta de montaña de 15 kilómetros y 620 metros de desnivel positivo. Es una ruta de montaña dirigida a un público más amplio y a familias con niños. No requiere una gran preparación física ni un nivel deportivo avanzado».

En ambas marchas, el personal voluntario tendrá preparados unos buenos avituallamientos para reponer fuerzas. Habrá también asistencia médica y seguro para garantizar que todo transcurra lo mejor posible.

Representantes municipales y miembros de la organización realizaron recientemente una presentación para dar los detalles de la edición de este año y desde LOTME quisieron aprovechar para «agradecer al Ayuntamiento su ayuda, ya que, a diferencia de otros años, en esta edición hemos contado con menos apoyo de colaboradores privados y organizar toda la jornada de forma segura y con algún regalo para los inscritos tiene su coste, por ejemplo, la contratación de una ambulancia y el seguro que cubrirá a todos los participantes incluidos los voluntarios».

También quisieron destacar que «tenemos 330 inscritos para participar mañana en la Mendi Festa y creemos que estar acabando la temporada de marchas de montaña es una cifra para estar muy satisfechos».