Tres pelotaris de Hernani disputan el Mundial sub 23 de Trinkete en Argentina Enara Macicior, Jon Jara y Unax Manterola están en tierras sudamericanas en un torneo que se cerrará en la jornada del domingo

Juan F. Manjarrés hernani. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09

Tres pelotaris hernaniarras se encuentran con la selección vasca en el Mundial Sub 23 de trinkete que está teniendo lugar en Venado Tuerto (Argentina) desde el pasado domingo.

Una de las protagonistas está siendo Enara Macicior, que está compitiendo en la modalidad de paleta goma femenina. Jon Jara lo está haciendo en la modalidad de mano individual y Unax Manterola en la de mano parejas.

Es la primera vez que la selección vasca juega un Mundial y estos tres pelotaris de Hernani con esta cita se puede decir que están haciendo historia dentro de la pelota. Dentro de ese peso de la historia de la pelota vasca hay que citar de manera especial a Jon Jara, ya que fue protagonista de un hecho relevante ya que, además de jugar el primer partido que inauguraba el campeonato, fue el primer pelotari vasco que jugaba con la Euskal Selekzioa en un mundial de pelota vasca organizado por la FIPV. El de Hernani disputó el partido ante el mexicano Abraham Montezuma, un encuentro en el que cayó derrotado por 2-0. De todos modos, siempre será recordado por este encuentro histórico.

Hoy viernes se juegan las semifinales y el único que ha logrado billete para ellas es Unax Materola. Ha ganado hasta ahora dos partidos y ha perdido uno. El primero lo jugó con el vizcaíno Alonso y el segundo con Sorondo, de Donostia. Jon Jara ha quedado eliminado al ganar solo uno de los tres partidos que ha jugado. Jugará los puestos de consolidación. Enara Macicior ha disputado solo uno de los tres partidos, quedando igualmente sin clasificación para semifinales.