Concierto en el lavadero Leoka del inicio de la Escuela de Empoderamiento de un año anterior. JUANFER

Trece cursos en la oferta de este año de la Escuela de Empoderamiento

Se tocan temáticas muy diversas y estos días tiene abierto el plazo de inscripción para todos ellos

Juan F. Manjarrés

hernani.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

Casi la mitad de la programación de la Escuela de Empoderamiento de Hernani de este curso se centrará en nuevas temáticas. En concreto, habrá dos cursos nuevos de todo el año: Uno para mover los cuerpos y los corazones con Jenny Perlaza y, el otro, un taller centrado en trabajar la escritura creativa.

Entre las novedades también habra cursillos más cortos. Uno de ellos será de DJ, así como otro para aprender a manejar la desbrozadora y la motosierra, junto a un tercero sobre la experimentación artística. El 23 de octubre, además, habrá una charla sobre sexo en el románico, de la mano de la historiadora alavesa Isabel Mellén.

  • de septiembre es la fecha límite para formalizar la inscripción en cualquiera de los 13 cursos que se ofrecen desde la Escuela de Empoderamiento Dentro de la oferta de este año se encuentra un buen número de temáticas que se tocan por primera vez

La oferta de todo el año incluye cinco cursos que se han ofrecido en años anteriores: Batucada feminista, twerk, literatura de mujeres del mundo, danza para mujeres mayores y el que lleva por título 'Conecta contigo y respira'. Dentro de la actividades de Jabetze Eskola destaca igualmente que se organizará un fin de semana de aventura en octubre.

Hay que citar que este año, por primera vez, habrá un curso dirigido especialmente a las mujeres cuidadoras. Kontxi López Soria conducirá las sesiones, ofrecidas a mujeres que se dedican profesionalmente o no a las tareas de cuidado. «Aprender a cuidarnos y a querernos bien» será el objetivo de este grupo.

Por lo tanto, la programación de cursos de este año de la Escuela de Empoderamiento constará con 13 cursos, algunos nuevos y otros ya con cierta trayectoria. Todos los cursos comparten la filosofía y objetivos de esta iniciativa. «La Escuela de Empoderamiento de Hernani es un punto de encuentro para la reflexión y la formación. Un espacio donde las mujeres nos adueñamos de nuestros derechos, cogemos confianza y ganamos autonomía en nuestras vidas y generamos redes con otras mujeres. El objetivo es incidir en el proceso de empoderamiento de las mujeres, analizando nuestra realidad desde una perspectiva feminista y obtener herramientas para cambiarla, dando pasos hacia una sociedad más justa».

La inscripción podrá realizarse presencialmente en la propia Kulturarteko Plaza Feminista u online (www.hernani.eus/emakumeentzako-jabetze-eskola), hasta el 24 de septiembre. En caso de necesitar servicio de cuidado de menores durante los cursos, se deberá solicitar en el momento de la inscripción.

La información completa sobre los cursos está en el folleto de la Escuela de Empoderamiento que se ha repartido estos días en Hernani, pero también en www.hernani.eus o en Kulturarteko Plaza Feminista.

