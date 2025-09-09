Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Integrantes de la trainera Maialen que han participado en la clasificatoria de la regata de La Concha.

Hernani

Tras la participación en La Concha el club de remo comienza una nueva campaña

Los entrenamientos de las categorías inferiores se inician el día 15, con una reunión mañana para nuevos integrantes

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:25

Estos días las remeras y remeros más jóvenes (alevines, infantiles, cadetes y juveniles) y todos los que quieran remar, comenzarán sus entrenamientos dentro de la actividad habitual del Hernaniko Arraun Elkartea.

Mañana jueves, 11 de septiembre, se celebrará una reunión con los deportistas, dirigida también a las madres y los padres de los nuevos remeros, a las 18.30 horas en la sede del club de remo. Además, el próximo lunes, 15 de septiembre, darán comienzo los entrenamientos. «A quien quiera empezar a remar le invitamos a acercarse a la reunión del 11 de septiembre», señalan desde la directiva del club.

La Concha

Con la disputa de la regata clasificatoria de La Concha el pasado miércoles, 3 de septiembre la trainera 'Maialen' se despidió de la presente temporada.

Tras la última regata, Asier Ocon, entrenador de la trainera, hace la siguiente valoración de la clasificatoria de La Concha: «El miércoles pasado, a pesar de que la mar estaba muy 'bailarina', nuestras chicas hicieron un buen largo de ida. Después de dar la ciaboga, apareció nuestra espina de este año; es decir, en la vuelta no acertamos como quisimos. Este año hemos hecho buenas regatas en el mar, pero nos falta dar un paso más. Seguro que lo conseguiremos la próxima temporada», subraya lleno de optimismo.

Ahora ha llegado el momento de parar tras la larga y dura temporada. «Las chicas se tomarán un muy merecido descanso, han hecho un gran trabajo. Son grandes. Enhorabuena a todas», señala Ocón, que ya mira de reojo a la próxima campaña.

«Espero que el equipo siga en su totalidad. Qué así sea. Pese a ello, tenemos que ampliar la plantilla. Por lo tanto, hago un llamamiento a las chicas de Hernani, y de los pueblos de los alrededores para que se acerquen a nuestro club de remo. Vivirán una gran experiencia», remarca el preparador.

