La trainera 'Maialen' de Hernaniko Arraun Elkartea finaliza hoy la Liga ETE compitiendo en Bilbao

María Cortés hernani. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

La Liga ETE llega a su fin y la trainera 'Maialen' de Hernaniko Arraun Elkartea disputará esta tarde, a las 16.00 horas, su última regata. Será una contrarreloj en Bilbao. Como señala el entrenador del equipo, Asier Ocón, «uno de nuestros objetivos era terminar la Liga remando en la segunda tanda, pero no ha sido posible», aunque destacar que «la juventud del equipo, es decir, la falta de madurez deportiva, ha tenido sus consecuencias en la competición; en más de una regata, unos pocos segundos o centésimas nos han penalizado de lograr mejores puestos. Sin embargo, en general, las chicas han realizado un gran trabajo y estoy muy orgulloso de ello».

Aunque la Liga ETE acabe esta jornada, tras la regata de Bilbao, el próximo reto de la trainera 'Maialen' de Hernaniko Arraun Elkartea será la regata clasificatoria para la Bandera de La Concha. Esta cita será ya en septiembre, el día 3, a las 18.00 horas.

En Zarautz

En lo que respecta al pasado fin de semana, las hernaniarras tenían previsto participar en dos regatas de la Liga ETE, pero finalmente solo disputaron la de Zarautz. Y es que ante la previsión de temperaturas muy elevadas el pasado viernes, la organización de la Liga ETE suspendió la regata de Castro. Asier Ocón, entrenador de la trainera 'Maialen', se mostró de acuerdo con la decisión tomada. «En los últimos años, los remeros y remeras y entrenadoras nos hemos quejado de que, en ocasiones, ha habido regatas que se han disputado con mucho calor. Por lo tanto, como lo primero es la salud de los deportistas, la decisión fue acertada»,

Las chicas participaron, pues, en Zarautz, en una regata más de la Liga ETE. «Pese a soplar un poco de viento y que había ligeras olas, el campo de regateo estaba en perfecto estado para competir. En nuestra tanda, desde el principio, nos pusimos en cabeza y en la ciaboga ya aventajamos por siete segundos a Portugalete, que venía detrás de nosotras. Tras la ciaboga, nos costó coger la remada y esos segundos perdidos fueron en nuestro detrimento, ya que en meta tuvieron sus consecuencias. Esta vez también fuimos séptimas, pero el sexto nos ganó por centésimas», explica el entrenador de la trainera hernaniarra.