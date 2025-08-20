Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Sesión en Chillida Leku esta tarde de 'Meditar el espacio' con Sara Ojembarrena

El Diario Vasco

HERNANI.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

En Chillida Leku, Breaths & Beats, con Sara Ojembarrena, propone para esta tarde 'Meditar el espacio vol. III. Perceptio', una intervención meditativa a través de la respiración para explorar la conciencia, desafiar el pensamiento lógico y esculpir nuestra percepción. La sesión será de 18.00 a 20.00 horas, con un precio de 40 euros y las entradas se pueden adquirir en su página web.

Ecstatic breath es una práctica de respiración dinámica, que combina la respiración consciente y la neurociencia. «Es una experiencia que permite alcanzar naturalmente estados de conciencia expandidos, recalibrar el sistema nervioso y explorar el mundo interno. Combina técnicas ancestrales de respiración rítmica, junto con pausas de retención controlada (apnea) y un set de música electrónica/experimental para profundizar en la experiencia junto con una meditación guiada», destacan.

Los responsables informan que «la sesión se realiza sentados en el suelo, con algún soporte o en tumbados. Se sugiere tener algo abrigado por si baja la temperatura y es opcional el uso de máscaras para los ojos para profundizar en la experiencia. Se recomienda no comer unas dos horas antes de la sesión e hidratarse bien para estar más receptivos. La práctica es segura, pero puede ser intensa, por lo que no se recomienda para personas embarazadas, con cirugía reciente, glaucoma, trastornos médicos como epilepsia o enfermedades del corazón o estados mentales frágiles».

