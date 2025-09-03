El primero de cinco libros que abordarán temas diversos, como el sistema sanitario

J. F. M. Hernani. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El trabajo en torno a Palestina realizado por Aritz Usandizaga se engloba dentro de una serie de libros que el hernaniarra tiene pensado publicar sobre temáticas diversas. «Mi intención es tratar temas que nos ayuden a entender mejor cómo funciona esta sociedad, siempre con una pregunta principal: ¿Por qué suceden las cosas que suceden?»

Afirma que «lo que nos ocurre no es pura casualidad. Mucha gente cree que lo que le pasa en su vida es normal y lo acepta así, convencida de que no puede ser de otro modo. Pero no es cierto. Está en nuestras manos cambiar lo que debe cambiar para conseguir una sociedad más justa e igualitaria».

De esta manera se ha metido de lleno en la elaboración de una serie de libros y tiene claros cuáles serán los temas a abordar. Así, uno de ellos será el de la salud y sus cuatro pilares: Bienestar emocional, ejercicio físico regular, descanso adecuado y alimentación equilibrada, «sin olvidar la herencia genética» recuerda.

Otro de los temas que desea abordar en un libro es el del sistema sanitario, «el negocio que hay detrás y la prevención, la gran olvidada», así como el modelo social «en tanto que formamos parte de un mundo injusto». El cuarto proyecto se centrará en «los 'guantes blancos': Quiénes nos roban cada día de manera 'legal'».

El quinto de los libros que tiene previsto afrontar es el centrado en «las fuerzas que lo mueven todo: el amor y el dinero. El dinero, como reflejo de nuestra parte más instintiva y animal, guiada por la supervivencia. Y el amor, entendido como solidaridad, empatía y respeto, lo que nos hace más humanos». Un proyecto que tiene mucho trabajo detrás, «todo ello, por supuesto, enfocado siempre desde mi experiencia y mi punto de vista».

«Lo que quiero hacer me llevará mucho tiempo. Es un proyecto a largo plazo, con distintos temas a tratar. Pero sentí necesario empezar por lo que he llamado 'El tema de Palestina», culmina Artiz Usandizaga.