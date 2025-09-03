El primero de cinco libros que abordarán temas diversos, como el sistema sanitario

HernaniEl primero de cinco libros que abordarán temas diversos, como el sistema sanitario
«Lo que quiero hacer es un proyecto que me llevará mucho tiempo y sentí necesario empezar con el asunto de Palestina», afirma
J. F. M.
Hernani.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11
El trabajo en torno a Palestina realizado por Aritz Usandizaga se engloba dentro de una serie de libros que el hernaniarra tiene pensado publicar sobre temáticas diversas. «Mi intención es tratar temas que nos ayuden a entender mejor cómo funciona esta sociedad, siempre con una pregunta principal: ¿Por qué suceden las cosas que suceden?»
Afirma que «lo que nos ocurre no es pura casualidad. Mucha gente cree que lo que le pasa en su vida es normal y lo acepta así, convencida de que no puede ser de otro modo. Pero no es cierto. Está en nuestras manos cambiar lo que debe cambiar para conseguir una sociedad más justa e igualitaria».
De esta manera se ha metido de lleno en la elaboración de una serie de libros y tiene claros cuáles serán los temas a abordar. Así, uno de ellos será el de la salud y sus cuatro pilares: Bienestar emocional, ejercicio físico regular, descanso adecuado y alimentación equilibrada, «sin olvidar la herencia genética» recuerda.
Otro de los temas que desea abordar en un libro es el del sistema sanitario, «el negocio que hay detrás y la prevención, la gran olvidada», así como el modelo social «en tanto que formamos parte de un mundo injusto». El cuarto proyecto se centrará en «los 'guantes blancos': Quiénes nos roban cada día de manera 'legal'».
El quinto de los libros que tiene previsto afrontar es el centrado en «las fuerzas que lo mueven todo: el amor y el dinero. El dinero, como reflejo de nuestra parte más instintiva y animal, guiada por la supervivencia. Y el amor, entendido como solidaridad, empatía y respeto, lo que nos hace más humanos». Un proyecto que tiene mucho trabajo detrás, «todo ello, por supuesto, enfocado siempre desde mi experiencia y mi punto de vista».
«Lo que quiero hacer me llevará mucho tiempo. Es un proyecto a largo plazo, con distintos temas a tratar. Pero sentí necesario empezar por lo que he llamado 'El tema de Palestina», culmina Artiz Usandizaga.
