Primera ordenanza en el municipio para la venta de comida en puestos callejeros

La primera ordenanza del Ayuntamiento de Hernani para la venta ocasional de comida en puestos callejeros o furgonetas ha entrado en vigor. Quienes quieran instalar ... un puesto de esas características en Hernani durante este año tienen que presentar una solicitud antes del 28 de agosto.

Con las propuestas que se presenten, se confeccionará una lista de solicitantes y cuando en el municipio exista o haya la necesidad de puestos callejeros de comida, se dará la opción de ponerlos a quienes integren esa lista.

Las solicitudes deberán presentarse a través del registro electrónico en www.hernani.eus o presencialmente en el servicio de atención a la ciudadanía (HHZ).

Ese listado se utilizará para poner puestos callejeros de comida en fiestas como los sanjuanes, los carnavales o Euskal Jaiak.

El orden se decidirá teniendo en cuenta criterios tales como prestar el servicio en euskera, ser una entidad de economía social, tener la actividad económica en Hernani, contar con producción propia, presencia de mujeres en el grupo de trabajo, uso de productos locales o ecológicos o no utilizar embalajes.

Durante los últimos años han aumetando considerablemente la cantidad de solicitudes de permisos para instalar este tipo de furgonetas y puestos en Hernani, por lo que el Ayuntamiento ha decidido ordenar la situación «teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades: Ciudadanía, hostelería, puestos ambulantes...».