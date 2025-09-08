Merkatopaketa de Amher este martes en Kulturarteko Plaza Feminista

Durante el verano, la asociación formada por personas autóctonas e inmigrantes de Hernani, Amher, ha mantenido parte de sus actividades con una mayor o ... menor intensidad. Una vez entrados en el mes de septiembre, hoy martes día 9, tienen previsto dar inicio al nuevo curso y al resto de actividades con la organización del mercadillo Merkatopaketa.

Merkatopaketa se desarrollará en Kulturarteko Plaza Feminista y contará con animación gracias a la música. Remarcan desde Amher que se ofrecerá ropa del ropero de forma gratuita. El horario de este mercado especial de Amher será de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 18.30 a la tarde.

Amher quiere dar las gracias a todas las personas que han llevado ropa para participar en la iniciativa, ya que con este acto «fomentamos la reutilización de ropa y reducimos el consumo y el residuo textil, uno de los problemas medioambientales que enfrentamos como sociedad», concretan.

Se trata de un mercado de ropa que permite trabajar la reutilización, colaborando con ello con el medio ambiente

Ahora, y de cara a la temporada de otoño e invierno, subrayan que en Hernani «tenemos vecinas que viven en condiciones muy precarias y escasas, por lo tanto, queremos hacer un llamamiento especial para recoger mantas, sacos de dormir, ropa interior y calcetines de invierno, así como guantes».

En buenas condiciones

Desde la asociación recuerdan de cara a exponerse en este mercado, que la ropa debe entregarse limpia y «en condiciones dignas». También son bienvenidos voluntarios para mantener y abrir el ropero los miércoles, «es una tarea que no llevará mucho tiempo y que nos sería de gran ayuda».