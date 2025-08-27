'Maialen' participará el 3 de septiembre en la clasificatoria de La Concha

La Liga ETE llegó a su fin y la trainera 'Maialen' de Hernaniko Arraun Elkartea disputó en Bilbao la última de las quince regatas ... celebradas. Asier Ocón, entrenador de las hernaniarras, se ha mostrado muy feliz con el trabajo de las remeras. «En el río Ibaizabal, las remeras de nuestra trainera realizaron una regata bonita, muy dura, con mucho calor y sumamente competida. Cinco traineras dimos la ciaboga en un margen de dos segundos, lo que muestra la igualdad de la contrarreloj».

Asier se mostró muy contento con el último largo de las componentes de la trainera. «Realizaron una buena contrarreloj y dejaron por detrás a tres traineras (Isuntza, Portugalete y Camargo). Finalizaron también muy cerca de Ondarroa y Deusto; a cuatro y dos segundos respectivamente», destacó el entrenador.

Las tres primeras traineras de la regata tampoco aventajaron en mucho tiempo a la cuadrilla de Hernaniko Arraun Elkartea, por lo que las chicas regresaron a casa satisfechas con el trabajo realizado.

Aunque haya finalizado la Liga ETE, las hernaniarras tendrán un gran reto la semana que viene, en la clasificatoria de la importantísima Bandera de La Concha. La cita para la trainera 'Maialen' de Hernaniko Arraun Elkartea será el 3 de septiembre, miércoles, a las 18.00 horas, en la capital guipuzcoana.

Nueva temporada

Terminar y empezar. Ese es el calendario natural del remo y aunque la presente temporada ha entrado en su recta final, el club Hernanuko Arraun Elkartea ya ha comenzado a preparar la temporada 2025-26.

Bajo el lema, 'Gurekin arraunean hasi nahi?'/'¿Quieres remar con nosotras/os?', a principios del próximo mes de septiembre, concretamente el dçia 11, a las 18.30 horas, arrancarán los entrenamientos. Lo harán tanto en categoría alevín, infantil, promesa/cadete y juvenil, así como cualquier chica o chico que quiera animarse y remar. «Si conoces a alguien que quiera empezar, dile que se ponga en contacto con nosotros», destacan desde el club.