Las remeras hernaniarras de Hernaniko Arraun Elkartea finalizaron la liga ETE realizando una buena regata en el río Ibaizabal IÑAKI SUAREZ

Hernani

'Maialen' participará el 3 de septiembre en la clasificatoria de La Concha

Las hernaniarras han acabado la Liga ETE y su entrenador, Asier Ocón, se ha mostrado feliz y orgulloso «del trabajo realizado por las chicas»

María Cortés

María Cortés

Hernani

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49

La Liga ETE llegó a su fin y la trainera 'Maialen' de Hernaniko Arraun Elkartea disputó en Bilbao la última de las quince regatas ... celebradas. Asier Ocón, entrenador de las hernaniarras, se ha mostrado muy feliz con el trabajo de las remeras. «En el río Ibaizabal, las remeras de nuestra trainera realizaron una regata bonita, muy dura, con mucho calor y sumamente competida. Cinco traineras dimos la ciaboga en un margen de dos segundos, lo que muestra la igualdad de la contrarreloj».

