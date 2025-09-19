Karabel vive sus fiestas con un amplio programa de actividades

Bonitas jornadas las que se van a vivir estos días en el barrio Karabel. Con motivo del desarrollo de sus fiestas, sus vecinos pueden ... pasarlo en grande saboreando un programa que echó a andar en la tarde del viernes y se alargará hasta el domingo al mediodía.

Tras el regreso hace unos años de las fiestas en Karabel, poco a poco han ido a más y ahora se animan con la organización de tres jornadas festivas. La primera fue la del viernes, con el comienzo de las fiestas con Belki amenizado por la Gazte Banda de Hernani, a las 17.00 horas. Media hora más tarde se pudo comenzar a pasarlo bien con los hinchables y los juegos infantiles, para seguir luego con la salida de la tamborrada de Karabel a las 19.00 horas. Sobre las 20.30 empezó el concierto de Andoni Ollokiegi y a las 22.30 salió el toro de fuego. La música de Dj Andoni comenzó a las 23.00 horas.

Este sábado

Como suele ser habitual en los barrios, la del sábado suele ser la jornada más intensa y la que cuenta con un mayor número de actos programados. Este sábado se comenzará a las 10.00 con la diana, para seguir luego durante la mañana con pintacaras, campeonato de bolos y concurso de tortillas de patatas y bizcocho.

La comida popular de las 14.00 será una paellada y a las 15.30 se comenzarán a escuchar los números del bingo. La tarde será mañana intensa en Karabel, con actuación de Apaxi a las 16.00, fiesta de la espuma en el parque de la tirolina a las 17.00, chocolatada una hora después, exhibición de aerorumba a las 18.00 y el juego de los huevos a las 19.00. Por la noche habrá concierto de Radio Rebelde, toro de fueron con fuegos artificiales y la diskofesta con el dj Jon.

El domingo a las 11.00 horas habrá comparsa de gigantes de fuego de Iruña, con degustación de sidras a las 12.00 y concurso de toka posterior. El sorteo de premios será a las 13.30 y el cierre con la traca final a las 14.00 horas.