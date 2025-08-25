Jornada de puertas abiertas de balonmano, este viernes en el polideportivo

M. C. hernani. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16 Comenta Compartir

Aunque muchos deportes todavía no han arrancado con el nuevo curso, algunos otros ya se encuentran realizando la pretemporada o están a punto de hacerlo. Es el caso de los equipos de balonmano de Hernani. De cara al viernes, desde el club han organizado una jornada de puertas abiertas para niños y jovenes nacidos entre 2012 y 2015, ambos incluidos. Será a las 16.00 horas en el polideportivo municipal.

Además, este fin de semana se disputarán una serie de partidos amistosos. Arrancará el sénior masculino que se medirá tras la jornada de puertas abiertas, el mismo viernes a las 18.00 horas, ante el Bidasoa. Y un día después, el sábado 30 de agosto, habrá más amistoso en el resto de categorías. El sénior femenino se medirá a las 11.30 horas al Egia. Antes, a las 11.00 horas, lo hará el cadete femenino ante el Bidasoa también. En juveniles, las chicas jugarán, asimismo, a las 11.30 horas, contra el conjunto de Bidasoa, mientras que el equipo masculino lo hará a las 10.00 horas, contra el Leizaran.