Instaladas en verano placas foto voltaicas en tejados de seis centros educativos

J. F. M. Hernani. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

En verano se han instalado placas foto voltaicas en seis tejados de centros educativos públicos del municipio: Haurreskola Hernani, los dos edificios de la ikastola Elizatxo, los de Meabe y Laubidieta de la ikastola Langile y la ikastola Urumea.

El Ayuntamiento ha tomado la decisión de destinar tejados de edificios públicos para contribuir a la transición energética. Así, ha cedido los techos de estos centros educativos públicos a la comunidad energética de Hernani, Enherkom, para la instalación, mantenimiento y gestión de sus instalaciones.

El 80% de la energía que se genere será para cubrir las necesidades energéticas del Ayuntamiento. Enherkom se encargará de distribuir el resto entre la población, «para conseguir una mayor democratización del sistema energético».

Junto con la colocación de las placas en los tejados de los centros escolares, se han instalado placas foto voltaicas en el cementerio municipal y la nueva cubierta del frontón de Latsunbe también está compuesta por placas solares. Este año también se prevé llevar a cabo los trabajos de colocación de placas solares en la cubierta del Ayuntamiento.