Imanol Ansa y Endika Barrenetxea, duelo de primeros espadas en Galarreta

Juan F. Manjarrés Hernani. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

Duelo por todo lo alto el que se vivirá hoy en el frontón Galarreta dentro del torneo individual. Los dos finalistas de la pasada edición y máximos favoritos para repetir en el último partido del torneo también este año, el unietarra Imanol Ansa y el hernaniarra Endika Barrenetxea juegan en su primer enfrentamiento dentro del torneo de referencia de la especialidad.

Seguro que será un partido igualado entre dos jugadores, uno zaguero y otro delantero, que buscarán llevar el encuentro a su lado. Las piernas de Ansa frente a la pegada de Barrenetxea podría resumirse de manera simple, pero hay mucho más.

Los dos remontistas llegan a este decisivo partido, que marcará quién pasa de manera directa a la final, con los mismos puntos: 4. Imanol Ansa derrotó de manera clara a Azpiroz en el partido que sirvió para abrir el torneo y Barrenetxea se impuso a Juanenea con un tanteo también contundente, 30-18. Este último ha perdido su enfrentamiento con Azpiroz, por lo que está protagonizando la decepción de la liguilla y está muy cerca de quedarse fuera del mismo.

Un triunfo hoy de cualquiera de los dos primeros espadas les dejaría muy cerca de meterse en la deseada final. Un encuentro, por tanto, que resulta vital en el devenir del campeonato.

Oriamendi Txapelketa

El festival del pasado sábado se abrió con la victoria de Goikoetxea V y Aitor Aiestaran sobre su hermano Paulo Aiestaran y Martirena por 11-15 y 12-15 dentro del Oriamendi Txapelketa. Con este resultado Goikoetxea V y Aiestaran VI son ya finalistas del campeonato, ya que van a terminar primeros de la liguilla, aunque faltan partidos por jugar.

Tienen 11 puntos y son inalcanzables. El partido estuvo igualado, pero los azules supieron terminar mejor los parciales. El primer set comenzó con dominio de los colorados, pero empataron a once y al final terminaron mejor los azules para ganar 11-15. El segundo set fue igualado, pero tras el empate a doce, errores de Martirena les condenaron en el partido.