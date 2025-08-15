«Me ilusiona ser el primer zaguero en conseguir tres txapelas del Individual»

Endika Barrenetxea es una referencia dentro del mundo del remonte. De Hernani, donde se encuentra la catedral de la modalidad, asegura llegar a esta primera ... cita del torneo Individual muy fuerte, aunque no se le escapa que sus rivales lo hacen también en un gran estado de forma.

–¿Cómo llega al campeonato?

–Llego al campeonato con muy buenas sensaciones, preparándome físicamente desde febrero, mirando bien los entrenamientos y la nutrición. Creo que llego fuerte y, de alguna forma, mi temor principal es aguantar estos dos meses que dura el torneo al mismo nivel. Ganar el campeonato Erremontari me ha dado un plus de energía, sobre todo en el plano psicológico. Me ha ayudado a llenar esa batería para hacer tanto sacrificio. Busco aguantar los dos meses, ya que es un campeonato muy largo y hay que mantener el buen estado físico durante un amplio periodo de tiempo.

–El año pasado fue subcampeón, entiendo que este año va a por todas con la intención de hacerse con la txapela.

–Todos los años salgo con la intención de quedar campeón, aunque es cierto que en alguno ya sabía que no llegaba en el mejor estado posible. Este año me gustaría, como mínimo, igualar lo del pasado, pero buscando ponerle la guinda siendo el primer zaguero en obtener la tercera txapela del Individual. Con dos txapelas hay unos cuantos, como Urrutia, Lizaso... y pasarles en el palmarés serían palabras mayores. Siempre he vivido desde pequeño en casa el remonte y me hace una gran ilusión. De todos modos, llegar a otra final estaría muy bien, ya que aunque la pierdas durante otro año te mantienes en lo alto del ranking, algo importante ya que los jóvenes vienen apretando fuerte.

–¿Cómo ve a sus rivales, principalmente a Imanol Ansa?

–Los jóvenes vienen fuertes y yo empiezo a ser veterano, ya que pronto harán diez años desde que llegué a mi primera final en el Individual. El rival a batir sin duda alguna es Imanol Ansa, con 29/30 años está en un momento efervescente, con mucha velocidad y gran golpeo. Nos complica mucho con ello, ya que tenemos que mover la pelota con mucha velocidad, pero él llega y cuando lo hace le imprime velocidad, exigiéndote a ti otra vez. Los partidos son muy físicos pero explosivos, no tanto de aguantar como solían ser contra Urriza. Ahora es mucho más eléctrica la preparación que estoy haciendo para estos partidos. Por otro lado, este año veo muy entrenado y en muy buen estado a Aritz Juanenea, creo que se ha metido entre ceja y ceja que este tiene que ser su año. Se lo noto en la actitud, incluso físicamente más fuerte y preparado que nunca. Vamos a ver a un Juanenea muy por encima de lo que le hemos visto hasta el momento.

–Sabe ya lo que es ser campeón en Individual. ¿Tiene claro cómo tiene que afrontar el torneo de este año?

–Yo soy un zaguero muy tradicional. Juanenea, por ejemplo, jugó delante cuatro o cinco años, Azpiroz es polivalente y juega casi igual delante o atrás. Entrena mucho delante. Al hablar de las ventajas del zaguero hay que citar el saque. Es un arma que tengo desde los inicios de mi carrera. También el rebote, pero hay que reconocer que la mayoría de los aspectos de ser zaguero son negativos en este torneo, ya que la mayor parte del juego del Individual se realiza a la altura del 7, un cuadro que pocas veces visitamos los zagueros. También entra mucho en juego la finalización del tanto, que en remonte se hace sobre todo tocando pared o dos paredes. Es algo que tengo que entrenar con constancia para este campeonato. Por ello estoy feliz de ser zaguero y llegar a estos niveles de juego. Quiero remarcar que creo que nunca había pasado que en la liguilla seamos tres los zagueros y solo un delantero. Normalmente es al revés. Serlo tiene más desventajas que ventajas, pero te alegra saber que pese a ello puedes estar compitiendo bien.

–¿Qué supondría para usted conseguir la tercera txapela?

–Sería el primer zaguero en conseguir tres txapelas individuales, lo cual de por sí ya es importante. Tengo dos del Master y dos del Individual, pero este último es el que más peso tiene para nosotros. Hay que decir que soy el único zaguero de la historia que ha jugado cinco finales, ahora sería la sexta. Sería muy gratificante porque soy consciente de que estoy en el tramo final de mi carrera deportiva. Debuté con 19 años y acabo de cumplir 35. He hecho 16 años en profesionales y evidentemente no quedan otros 16 por delante. Por ello, sería muy bonito conseguir otra txapela, aportándome mucha tranquilidad después de haber metido tantísimas horas, ya que entreno todos los días de la semana menos los domingos. Dos horas diarias... tengo claro que la txapela es el mejor pago que puede recibir un pelotari.

–¿Qué está pasando en Buruntzaldea que se ha convertido en zona de referencia para el remonte?

–Creo que en este aspecto hay que resaltar el trabajo realizado por la empresa Oriamendi. Cuando yo debuté la mitad de la plantilla era navarra y la otra mitad guipuzcoana, pero casi todos de la zona de Azpeitia y su entorno. Que hayan salido figuras cercanas, como yo de Hernani, Ansa de Urnieta o Urrutia, que vivía en la zona de Donostia/Lasarte-Oria, hace que se movilice la gente de aquí. Creo que es un aspecto muy positivo para el remonte, porque lo de antes era lo raro, parecía que cuanto más lejos, más se practicaba. Cercanos al frontón Galarreta había pocos. Ahora en los entrenamientos hay más gente del entorno, de Ereñotzu, Hernani, Urnieta... y es algo muy saludable ya que el frontón Galarreta está aquí y no se va a mover. La labor de la empresa Oriamendi ha hecho que esto haya cambiado y creo que es algo que hay que valorar de manera muy positiva.