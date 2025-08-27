Este jueves finaliza el plazo para solicitar puestos en la calle para la venta ocasional de comida

HernaniEste jueves finaliza el plazo para solicitar puestos en la calle para la venta ocasional de comida
El Diario Vasco
Hernani.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49
La primera ordenanza del Ayuntamiento de Hernani para la venta ocasional de comida en puestos callejeros o furgonetas ha entrado en vigor y quienes ... quieran instalar un puesto de esas características en Hernani tienen hasta hoy, 28 de agosto, para presentar una solicitud.
«Con las propuestas que se presenten, se confeccionará una lista de solicitantes y cuando en el municipio exista o haya la necesidad de puestos callejeros de comida, se dará la opción de ponerlos a quienes integren esa lista. Las solicitudes deberán presentarse a través del registro electrónico en www.hernani.eus o presencialmente en el servicio de atención a la ciudadanía (HHZ)», informan desde el Ayuntamiento.
