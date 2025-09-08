Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Hernani

Homenaje a Otsua Enea en el Sagardo Eguna celebrado el sábado en Donostia

J. F. M.

HERNANI.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

La sidrería Otsua Enea de Hernani, situada en el barrio Osiñaga, recibió un reconocimiento durante el desarrollo del Sagardo Eguna que el sábado tuvo lugar en Donostia. La sagardotegi de Hernani fue protagonista del homenaje junto a Elutxeta de Urnieta y Gaztañaga de Andoain. Las sidrerías de Buruntzaldea, por tanto, fueron protagonistas el fin de semana en la gran fiesta de la sidra desarrollada en la capital donostiarra.

El momento más emotivo del día fue precisamente el homenaje que se tributó a los productores Juanjo Urruzola y Begoña Etxabe (Elutxeta Sagardotegia, Urnieta), Joxe Angel Gaztañaga y Maria Angeles Garmendia (Gaztañaga Sagardotegia, Andoain) y a los hermanos de la Sidrería Otsuenea (Hernani) por el cese del negocio. Recibieron de mano del Presidente y la Junta Directiva de la Asociación de Sidreros de Gipuzkoa el pin conmemorativo de la misma. A las 12.30 y alzando las copas tuvo lugar el brindis oficial con los productores de sidra, representantes institucionales, invitados y homenajeados. Los propietarios de estas sidrerías han dedicado su vida a la sidra.

Todo ello dentro de una fiesta sidrera con la presencia de 31 sidrerías que pertenecen a la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa. Ofrecieron al público sus mejores sidras de la cosecha 2024. Con la música de los trikitilaris y la presencia de bertsolaris, se sirvieron aproximadamente 6.000 botellas, acompañadas de una variedad de pintxos de chorizo, tortilla de bacalao y queso. Un fenomenal ambiente que llenó la Plaza de la Constitución donostiarra en una jornada como la del sábado, en la que la temperatura fue muy elevada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Homenaje a Otsua Enea en el Sagardo Eguna celebrado el sábado en Donostia