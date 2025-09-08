Homenaje a Otsua Enea en el Sagardo Eguna celebrado el sábado en Donostia

J. F. M. HERNANI. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55 Comenta Compartir

La sidrería Otsua Enea de Hernani, situada en el barrio Osiñaga, recibió un reconocimiento durante el desarrollo del Sagardo Eguna que el sábado tuvo lugar en Donostia. La sagardotegi de Hernani fue protagonista del homenaje junto a Elutxeta de Urnieta y Gaztañaga de Andoain. Las sidrerías de Buruntzaldea, por tanto, fueron protagonistas el fin de semana en la gran fiesta de la sidra desarrollada en la capital donostiarra.

El momento más emotivo del día fue precisamente el homenaje que se tributó a los productores Juanjo Urruzola y Begoña Etxabe (Elutxeta Sagardotegia, Urnieta), Joxe Angel Gaztañaga y Maria Angeles Garmendia (Gaztañaga Sagardotegia, Andoain) y a los hermanos de la Sidrería Otsuenea (Hernani) por el cese del negocio. Recibieron de mano del Presidente y la Junta Directiva de la Asociación de Sidreros de Gipuzkoa el pin conmemorativo de la misma. A las 12.30 y alzando las copas tuvo lugar el brindis oficial con los productores de sidra, representantes institucionales, invitados y homenajeados. Los propietarios de estas sidrerías han dedicado su vida a la sidra.

Todo ello dentro de una fiesta sidrera con la presencia de 31 sidrerías que pertenecen a la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa. Ofrecieron al público sus mejores sidras de la cosecha 2024. Con la música de los trikitilaris y la presencia de bertsolaris, se sirvieron aproximadamente 6.000 botellas, acompañadas de una variedad de pintxos de chorizo, tortilla de bacalao y queso. Un fenomenal ambiente que llenó la Plaza de la Constitución donostiarra en una jornada como la del sábado, en la que la temperatura fue muy elevada.