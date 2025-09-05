Hernani es una fiesta constante este mes

Si alguno estaba esperando al mes de septiembre para volver a la rutina o descansar de unas vacaciones sin parar, lo cierto es que ... se ha equivocado de lugar y de mes. Hernani y septiembre van vinculados a la palabra fiesta, por lo menos en los últimos años. Desde que la ola de recuperación de las festejos en buena parte de los barrios llegó al municipio, posiblemente no hay mes más festivo que el de septiembre a la largo de todo el año.

Un periodo en el que normalmente la buena climatología acompaña, es aprovechado para no dejar prácticamente fin de semana limpio, sin fiestas. De eso se encargan los muchos barrios que tiene Hernani. Aunque algunos celebran sus festejos fuera del mes de septiembre (Florida, Osiñaga, Ereñotzu, Martindegi, Portu o Txantxilla) otros muchos aprovechan el mes que sucede al parón de agosto para regresar a la rutina de la manera más intensa posible. Este fin de semana son los barrios de Latsunbe Berri y Zikuñaga, el del 19 al 21 le toca a Karabel y el último de septiembre es Lizeaga el que disfrutará de las suyas. Sin olvidar que el primer fin de semana de octubre será el turno de Zelabide.

Un no parar al que, encima, hay que sumarle un fin de semana que toma especial relevancia en el municipio con motivo de otras fiestas recuperadas y que año tras año toman un realce mayor: Euskal Jaiak, que se vivirán con intensidad en el fin de semana del 19 y 21 de septiembre. Otros días, por tanto, donde habrá para elegir ya que al amplio abanico en el centro de la localidad gracias a las fiesta vascas, se le suman las actividades que se desarrollarán con motivo de las de Karabel.

De todos modos, no todo va ser fiesta en la oferta cultural de septiembre, que todo hay que decirlo, llega muy cargada de actividades, algunas de ellas especialmente atractivas. Cabe citar, por ejemplo, el caso de Cimasub, el ciclo internacional de cine submarino. Vincula la belleza de unas imágenes únicas con mensajes en favor de la conservación de los mares, lo que permite trabajar la concienciación ante un problema que está ahí. Se está llevando a un gran número de municipios y el año pasado por primera vez se acercó a Hernani. Regresa tras la gran acogida del año pasado. En Biteri Kultur Etxea se celebrarán proyecciones los días 13, 23 y 30 de septiembre a las 19.00 horas, mientras que la exposición fotográfica podrá visitarse en el mismo espacio con horario de 11.00 a 19.00.

El Cimasub Tour 24/25 sigue acercando el mundo submarino a nuevas generaciones y al gran público, combinando la fuerza del cine, la belleza de la fotografía y la educación ambiental en un viaje que este mes hará respirar mar en el interior.

Otra cita relevante del mes será la presentación del documental 'Enarak', de Beñat Iturrioz. Resultado de la beca de creación artística de Hernani del año pasado, se podrá disfrutar el día 18 dentro de las sesiones de Hernani Zinekluba.

La música y el baile, incluso fuera de las fiestas que inundan el mes, también tienen cabida en la programa cultural de septiembre. Una de ellas se vivirá el día 19 con 'Okzitania konexioa', que permitirá disfrutar en Gudarien plaza de la música y el baile de Occitania y Euskal Herria. Dentro de esa línea de actuaciones en la calle, hay que citar también el concierto de Errobi, el día 20 en la Plaza también, o el espectáculo 'Tio Teronen semeak' en Ezkiaga Pasealekua en la tarde del 21.

También será al aire libre, en este caso en el lavadero Leoka, la actuación para poner en marcha el curso de la Escuela de Empoderamiento, en la noche del día 26. Actuarán Ederlezi, de la casa de las mujeres de Donostia, y las voces de mujeres del coro Goiz Eguzki. La última de esas actuaciones en el exterior será en Atsegindegi en la jornada del 28 de septiembre. Un clásico con la participación de los payasos Porrotx, Marimotots, Pupu eta Lore. Será a las 11.30 horas y está organizado desde el club de rugby hernaniarra.

Otra cita fundamental es la que se recoge dentro de Hitz Andana, en la que la presencia de la palabra y la lectura resulta básica. Entre el 23 y 27 habrá cuatro sesiones distintas, con el desarrollo de la Liburu Azoka en la última jornada. Por último, hay que citar la Mugarri bisita, que se desarrollará en la mañana del 27 de septiembre gracias a la dinamización de Mendiriz Mendi.