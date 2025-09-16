El Hernani comenzó con fuerza la liga, goleando al Zumaiako en Zubipe Protagonismo goleador para tres jugadores que el año pasado estaban en Liga Nacional Juvenil y que redondearon el 4-1 final ante los costeros

Grinche con el balón en el partido inaugural de la liga en Zubipe en la tarde del pasado sábado.

Juan F. Manjarrés hernani. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

No ha podido comenzar mejor la competición el primer equipo de fútbol masculino del Club Deportivo Hernani, que milita en División de Honor Regional. Lo hizo en Zubipe midiéndose al Zumaiako y endosándole una clara goleada que culminó 4-1. Victoria rotunda, lo que da ánimos a los hernaniarras ante un inicio de temporada que este sábado les llevará a Bergara para jugar su primer partido como foráneos.

El conjunto hernaniarra, en una temporada en la que el club ya no cuenta con Martxelo Ezponda como presidente tras ocho años en el cargo, tiene a Beñat Larrañaga como entrenador y desde el primer momento se ha notado su mano. Un equipo fuerte en defensa, que jugó ante el Zumaiako con tres centrales y dos carrileros largos, que busca además transiciones rápidas aunque no rehuye tocar en el centro del campo cuando la ocasión lo requiere. Aunque bien es cierto que este último apartado se complica cuando se juega en casa debido al mal estado ya crónico en el que se encuentra el césped de Zubipe.

El primer partido de liga comenzó con dos equipos bien colocados en el terreno de juego, con un fútbol de choque y alternancias que llevó a que en la primera mitad se contara con ocasiones en las dos porterías, con dos actuaciones sobresalientes además de cada uno de los porteros. Avanzada esa primera mitad llegaría el 1-0 del Hernani, tras una buena jugada de Amonda en la banda izquierda, un chaval subido este año del juvenil y que tiene algo que no sobra en el fútbol actual: desborde. Su pase lo remachó a la red Labarta en el segundo palo.

Fiesta goleadora

Pero la fiesta de los goles llegó en la segunda mitad y eso que la cosa se puso fea cuando el Zumaiako logró empatar en el minuto 57. El árbitro decretó un penalti muy discutido cometido por Juárez. De todos modos, los hernaniarras solo tardaron seis minutos en volver a ponerse por delante. Tras una buena jugada colectiva llegó un clamoroso error en la salida del meta rival, que acabó siendo clave en el desarrollo del partido. Su defectuoso golpeo con el pie dejó solo a Grinche, que marcó a portería vacía.

A partir de ahí solo hubo un equipo sobre el campo. Asentados en una defensa muy seria, que no dio opción a los delanteros rivales, el Hernani se hizo dueño claramente del partido. Llegarían dos goles más, pero antes el siempre presente Amonda contó con una ocasión muy clara en el minuto 64.

En el minuto 84 otro jugador llegado desde el Juvenil Nacional local, el delantero Ruiz que había salido desde el banquillo, marcó de penalti el 3-1 y el cierre lo puso el defensa Txubel, llegado también desde los juveniles en esta campaña, con un auténtico golazo desde fuera del área que supuso el 4-1 final.

El Hernani formó con Iñigo Gorriño, Jon Juárez, Ibai Zubeldia 'Txubel', Ander Aseguinolaza, Danel Manjarrés, Iker Barriola (Ander Leiza), Josu Labarta (Keiji Maruyana), Aitor Amondarain, Asier González (Grinche Mercader), Xemark Matos(Ibai Urrestarazu) y Hugo Polo (Ander Ruiz).