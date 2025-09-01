Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Distintos momentos y premiados de las fiestas San Juan Txiki del barrio Portu de este año.

Hernani

Fiesta y solidaridad de la mano en Portu

Entregados 1.200 euros a Gure Nahia Elkartasuna tras la degustación de sidras celebrada en la jornada del domingo en San Juan Txiki

Juan F. Manjarrés

hernani.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04

El desarrollo de las fiestas de San Juan Txiki ha permitido retomar el pulso festivo en Hernani tras el parón habitual del mes de ... agosto. Durante todo el pasado fin de semana se vivieron los festejos en el barrio hernaniarra y lo hizo con una jornada final, la del domingo, que se vio afectada por la lluvia pero que no impidió que el programa se desarrollara en su totalidad.

