Fiesta y solidaridad de la mano en Portu

El desarrollo de las fiestas de San Juan Txiki ha permitido retomar el pulso festivo en Hernani tras el parón habitual del mes de ... agosto. Durante todo el pasado fin de semana se vivieron los festejos en el barrio hernaniarra y lo hizo con una jornada final, la del domingo, que se vio afectada por la lluvia pero que no impidió que el programa se desarrollara en su totalidad.

Si por algo destacan las fiestas de Portu es por su carácter solidario, ya que todos los años utilizan el dinero recaudado durante la degustación de sidras para entregarlo a alguna asociación que realiza una labor social sin ánimo de lucro. En esta ocasión era Gure Nahia Elkartasuna, que trabaja en favor de niños con enfermedades raras de Gipuzkoa, la receptora de la ayuda y, pese a que la climatología el domingo no acompañó, finalmente se lograron recaudar 1.200 euros gracias a los casi 400 vasos que se vendieron para degustar las distintas sidras.

Dentro de esta actividad solidaria tomaron parte desde las 12.30 horas del domingo las sidrerías Altzueta, Oialume-Zar, Olaizola, Eula, Akarregi, Alberro, Elorrabi, Iparragirre, Artola, Itsasburu, Rufino y Gurutzeta.

Ello en una jornada del domingo que, tal y como reconocen desde la propia organización de las fiestas, se vio afectada por la presencia de la lluvia durante buena parte del día, en muchos momentos intensa. La climatología en las fiestas resulta vital y en esta ocasión no acompañó. De todos modos, todo los relacionado con la euskal jaia, con presencia de aizkolaris y harrijasotzailes, se pudo desarrollar sin agua, cerrándose los festejos con la actuación del grupo Iratzar antes de la traca final.

Cuando sí hubo mucha gente en el barrio Portu fue en las actividades del sábado, que discurrieron con una climatología que ayudó más. Hubo paseo de burros, como manda la tradición, pero también otras muchas actividades como juegos infantiles, tiro con carabina o baloncesto, además de un emotivo homenaje a los payasos Patxin eta Potxin, que desde el año 2002 llevaban acudiendo a las fiestas de Portu. La verbena de la noche con el grupo Itzal estuvo muy concurrida.