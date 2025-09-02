Endika Barrenetxea está con un pie en la final tras superar al lesionado Imanol Ansa

J. F. M. HERNANI. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Ansa II sufrió una lesión en el brazo derecho, entre el tríceps y la espalda, cuando perdía 13-15 ante Barrenetxea IV y se tuvo que retirar del cuarto partido de la liguilla del Torneo Eusko Label Individual. Por lo tanto, el resultado final del partido fue de 30-13 para el hernaniarra. Este resultado lo mete directamente en la final del Individual y deja a Ansa II con tres puntos tras sumar en negativo. Ahora Barrenetxea IV cuenta con ocho puntos, están empatados a tres puntos Ansa II y Azpiroz y Juanenea cuenta con un punto. Los dos últimos partidos decidirán la semifinal y qué remontista queda eliminado. Las opciones son múltiples.

La lesión de Ansa II se produjo cuando perdía 5-10, pero siguió peleando aunque no lanzaba el golpe como al inicio del choque. Aún y todo puso acercarse a un tanto, 10-11, 12-13, 13-14, pero se retiró con el 13-15 en el marcador. Valoró las opciones de sumar en negativo y seguir con posibilidades de seguir vivo en el campeonato y no agravar la lesión. El de Urnieta afirmó tras finalizar el partido que durante la semana notó un pequeño pinchazo en uno de los entrenamientos y le volvió a suceder en el 5-10 de forma más fuerte. Por precaución decidió abandonar.

El partido hasta ese momento fue una maravilla. Bien jugado por ambos pelotaris y con ritmo, jugadas, buenos pelotazos y buen juego. Tras el 2-1, Barrenetxea comenzó a dominar el juego y mandaba en el marcador 2-4, 4-7, 5-8 y 5-10. Fue entonces cuando Ansa notó el pinchazo. Sin tirar tanto el pelotazo, el de Urnieta comenzó a hacer jugadas mediante sus recursos. Bajaba la pelota, hacía dejadas y buscaba terminar el tanto. Así se acercó en el marcador 8-10, 10-11, 12-13, 13-14, pero se tuvo que retirar ante el riesgo de agravamiento de la lesión y decir adiós al campeonato. Una pena, ya que el choque estaba siendo precioso para el aficionado.