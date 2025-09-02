Endika Barrenetxea está con un pie en la final tras superar al lesionado Imanol Ansa
J. F. M.
HERNANI.
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15
Ansa II sufrió una lesión en el brazo derecho, entre el tríceps y la espalda, cuando perdía 13-15 ante Barrenetxea IV y se tuvo que retirar del cuarto partido de la liguilla del Torneo Eusko Label Individual. Por lo tanto, el resultado final del partido fue de 30-13 para el hernaniarra. Este resultado lo mete directamente en la final del Individual y deja a Ansa II con tres puntos tras sumar en negativo. Ahora Barrenetxea IV cuenta con ocho puntos, están empatados a tres puntos Ansa II y Azpiroz y Juanenea cuenta con un punto. Los dos últimos partidos decidirán la semifinal y qué remontista queda eliminado. Las opciones son múltiples.
La lesión de Ansa II se produjo cuando perdía 5-10, pero siguió peleando aunque no lanzaba el golpe como al inicio del choque. Aún y todo puso acercarse a un tanto, 10-11, 12-13, 13-14, pero se retiró con el 13-15 en el marcador. Valoró las opciones de sumar en negativo y seguir con posibilidades de seguir vivo en el campeonato y no agravar la lesión. El de Urnieta afirmó tras finalizar el partido que durante la semana notó un pequeño pinchazo en uno de los entrenamientos y le volvió a suceder en el 5-10 de forma más fuerte. Por precaución decidió abandonar.
El partido hasta ese momento fue una maravilla. Bien jugado por ambos pelotaris y con ritmo, jugadas, buenos pelotazos y buen juego. Tras el 2-1, Barrenetxea comenzó a dominar el juego y mandaba en el marcador 2-4, 4-7, 5-8 y 5-10. Fue entonces cuando Ansa notó el pinchazo. Sin tirar tanto el pelotazo, el de Urnieta comenzó a hacer jugadas mediante sus recursos. Bajaba la pelota, hacía dejadas y buscaba terminar el tanto. Así se acercó en el marcador 8-10, 10-11, 12-13, 13-14, pero se tuvo que retirar ante el riesgo de agravamiento de la lesión y decir adiós al campeonato. Una pena, ya que el choque estaba siendo precioso para el aficionado.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.