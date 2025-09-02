«La eliminatoria de La Concha es siempre especial y diferente» 'Maialen' compite esta tarde en aguas donostiarras en una cita en la que tiene puestas muchas ilusiones y ganas de hacerlo bien

Juan F. Manjarrés hERNANI. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15

La trainera 'Maialen', de Hernaniko Arraun Elkartea, está inmersa en la recta final de la presente temporada de remo. Hoy miércoles disputará la regata clasificatoria de la Bandera de La Concha (18.00 horas) en aguas donostiarras.

En la antesala de esta cita tan relevante para el mundo del remo, Asier Ocón, entrenador de la trainera, reconoce que la eliminatoria de La Concha es «especial y diferente». Añade que «una vez finalizada la Liga ETE, las chicas están entrenando a gusto y el equipo está muy animado. Si conseguimos controlar los nervios y realizar nuestra regata, lograremos un buen resultado. Las chicas, como siempre, saldrán a darlo todo».

El entrenador hace un llamamiento especial al aficionado al remo y al deporte en general del municipio. «Os invitamos a que os acerquéis hoy a la zona de trainera 'Maialen', que estará ubicada en el puerto donostiarra cerca de Portaletas, antes y después de la regata clasificatoria. El que lo desee podrá ver de primera mano la trainera o podrá fotografiarse con las remeras... Estáis invitados. Las chicas agradecerán mucho el calor de la gente».

Por otro lado, el pasado sábado se celebró un acto especial en la sede de Hernaniko Arraun Elkartea, en Elorrabi. Hace 25 años el club de remo de Hernani compitió con una trainera masculina y al finalizar la temporada de aquella edición los remeros entregaron los premios obtenidos en su totalidad a Hernaniko Arraun Elkartea para que el club comprara una nueva trainera. De este modo, hace un cuarto de siglo, se pudo adquirir la actual trainera 'Maialen'. Para agradecer aquel gesto de generosidad, las chicas de la trainera obsequiaron con un pañuelo a los remeros de aquella trainera masculina que pudieron asistir al acto. En lo sucesivo, en la proa de la trainera 'Maialen' se podrá leer este mensaje: 'Eskerrik asko mutilak' (Muchas gracias chicos).