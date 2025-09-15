Un documental grabado en Tailandia, protagonista en el inicio de Cimasub

Cimasub inaugura sus tres sesiones en Biteri con una primera dentro de la que habrá una potente selección de cortometrajes y documentales que llevarán ... a los asistentes desde los arrecifes de coral más coloridos hasta las aguas frías del Atlántico. Cada obra proyectada invita a reflexionar sobre la belleza, el peligro y la fragilidad del mundo submarino. Como el resto de sesiones en la casa de cultura, dará comienzo a las 19.00 horas. Las siguientes citas serán los días 23 y 30 de este mes.

El recorrido de este martes comenzará con 'Shark Man-The Depths Within', un corto de Peter Loeseke filmado en la Polinesia Francesa. En solo seis minutos el director alemán logra retratar la increíble conexión entre un hombre y los tiburones, criaturas que han sido malinterpretadas durante siglos. Loeseke muestra una cara distinta de estos depredadores del océano, destacando su majestuosidad y la paz que se puede encontrar en las profundidades marinas.

La sesión continúa con' Kallaikoi-El mar de las meigas', de Jorge Martínez Vázquez, un trabajo que explora las frías aguas gallegas y el fenómeno del afloramiento de plancton en las rías. Este cortometraje de cuatro minutos no solo celebra la biodiversidad de la zona, sino que también resalta la conexión mística que los habitantes tienen con el mar, el cual alberga criaturas como el tiburón pintarroja y nudibranquios multicolores. Este trabajo musical fue galardonado con la Barandilla de Bronce en la categoría de musicales y su belleza visual lo convierte en un imprescindible.

Otra joya de la primera sesión es 'Metropolis-A Day in Reef City', de Luca Keller, un fascinante viaje de 14 minutos por los arrecifes de Indonesia, Maldivas y Timor-Leste. Este cortometraje, ganador de la Barandilla de Bronce en la categoría de cortometrajes, sumerge en la vida cotidiana del arrecife, desde las rutinas matutinas del pez ángel emperador hasta la caza nocturna del wunderpus. Keller recuerda la importancia de conservar estos ecosistemas, que son tan vibrantes como frágiles.

El cineasta Damián Ramos Díaz también sorprenderá con 'Nadar con Fantasmas', una obra que narra su lucha por la conservación en el sobre explotado archipiélago de Canarias. Con solo siete minutos de duración, este cortometraje, premiado con el Donostia Kultura al videógrafo revelación, captura el punto más bajo en la vida de su protagonista, justo antes de encontrar esperanza en el mar.

La primera sesión de hoy se cierra con 'Urak Lawoi, Brothers of the Sea', un documental de 70 minutos dirigido por Telmo Iragorri y Manuel Coronado. La obra, grabada en Tailandia, narra la vida de los Urak Lawoi, un pueblo pesquero que ha construido su cultura en torno al mar. El documental, galardonado con la Barandilla de Bronce en la categoría de documentales, explora cómo las técnicas ancestrales de pesca ponen en peligro a esta comunidad, y deja una profunda reflexión sobre la necesidad de preservar estas tradiciones y el equilibrio marino.

Esta primera sesión del Cimasub es una invitación a conectar con el océano desde distintas perspectivas y a explorar el papel del ser humano en su conservación. «Sin duda, una experiencia cinematográfica que abre los ojos a la maravilla y los desafíos de los océanos del mundo», afirman.