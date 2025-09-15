Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del documental 'Urak Lawoi, Brothers of the sea' que protagoniza la primera sesión de Cimasub de hoy en Biteri kultur etxea.

Hernani

Un documental grabado en Tailandia, protagonista en el inicio de Cimasub

Ests martes, desde las 19.00 horas, se vive la primera sesión del Ciclo Internacional de Cine Submarino en Biteri

Juan F. Manjarrés

Hernani.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

Cimasub inaugura sus tres sesiones en Biteri con una primera dentro de la que habrá una potente selección de cortometrajes y documentales que llevarán ... a los asistentes desde los arrecifes de coral más coloridos hasta las aguas frías del Atlántico. Cada obra proyectada invita a reflexionar sobre la belleza, el peligro y la fragilidad del mundo submarino. Como el resto de sesiones en la casa de cultura, dará comienzo a las 19.00 horas. Las siguientes citas serán los días 23 y 30 de este mes.

