Imagen de la degustación de sidras desarrollada en Portu el año pasado. JUANFER

Hernani

Degustación de sidra solidaria dentro del desarrollo de Portuko Jaiak

En esta ocasión el dinero recaudado irá destinado a Gure Nahia Elkartasuna, asociación a favor de niños con enfermedades raras de Gipuzkoa

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

La degustación de sidras de este año en las fiestas del barrio Portu, que tiene lugar hoy desde las 12.30 horas, servirá un ... año más para mostrar solidaridad con asociaciones que realizan una importante labor a nivel social. En esta ocasión recae en Gure Nahia Elkartasuna, asociación a favor de niños con enfermedades raras de Gipuzkoa. El dinero recaudado irá destinado a esta asociación.

