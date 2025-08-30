Degustación de sidra solidaria dentro del desarrollo de Portuko Jaiak

HernaniDegustación de sidra solidaria dentro del desarrollo de Portuko Jaiak
En esta ocasión el dinero recaudado irá destinado a Gure Nahia Elkartasuna, asociación a favor de niños con enfermedades raras de Gipuzkoa
Hernani
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31
La degustación de sidras de este año en las fiestas del barrio Portu, que tiene lugar hoy desde las 12.30 horas, servirá un ... año más para mostrar solidaridad con asociaciones que realizan una importante labor a nivel social. En esta ocasión recae en Gure Nahia Elkartasuna, asociación a favor de niños con enfermedades raras de Gipuzkoa. El dinero recaudado irá destinado a esta asociación.
Gure Nahia Elkartasuna es una entidad de iniciativa social y sin ánimo de lucro, constituida en 2012 fruto del impulso realizado por los padres de Nahia de Cos Cuesta (niña afectada por la enfermedad de Batten) y un grupo voluntario de profesionales que buscaban dar solución a las necesidades que presentaba esta misma niña.
A partir de ahí, a día de hoy, este grupo trabaja por ofrecer en la medida de lo posible información y apoyo a aquellas personas que precisen de su ayuda, además de facilitar sistemas de viabilidad formativa y de investigación.
Además, va abriendo sus puertas a otros niños como Markel, joven afectado con la enfermedad epidermolisis bullosa que precisan de apoyo institucional, y a voluntarios con ganas de trabajar. Agrupa a distintos colectivos que trabajan a favor de niños que tienen necesidades especiales.
El destinar el dinero recaudado en la degustación de sidras de Portu a alguna entidad sin ánimo de lucro es algo habitual en el barrio hernaniarra. Sin ir más lejos, el año pasado el dinero obtenido fue para Bihotzez Elkartea, asociación a favor de niños con enfermedades raras de Gipuzkoa.
En la degustación de hoy tomarán parte las sidrerías de Altzueta, Oialume-Zar, Olaizola, Eula, Akarregi, Alberro, Elorrabi, Iparragirre, Artola, Itsasburu, Rufino y Gurutzeta. Espera un fenomenal ambiente.
