Concierto en el lavadero Leoka el día 26 de septiembre

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Para inaugurar el nuevo curso de la Escuela de Empoderamiento de Hernani habrá un acto cultural en el lavadero Leoka. En esta ocasión las protagonistas serán las voces de los coros de mujeres de Goiz Eguzki y Ederlezi, de Emakumeen Etxea de Donostia. Los coros están dirigidos por Ixiar Zubimendi y Bettina Aragón.

El concierto será el 26 de septiembre, viernes, a las 22.00 horas. En caso de lluvia la actuación se retrasaría una semana.

Es toda una tradición que la nueva temporada de la Escuela de Empoderamiento comience en Hernani con una actuación en el lavadero Leoka, un lugar emblemático para las mujeres del municipio por la importancia que ha tenido este punto en el pasado para las féminas. Fue un lugar en el que desempeñaron parte de sus labores y un punto de encuentro entre las mujeres en el pasado, de ahí la importancia que se le da.