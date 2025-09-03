Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la película 'Los niños' que hoy se proyecta a las nueve de la noche en el parque Goiz Eguzki.

Hernani

Cine al aire libre de la mano del grupo Potemkin taldea hasta el sábado

Se pone en marcha este jueves a las 21.00 horas con la cinta 'Los niños', de la directora Maite Alberdi

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08

El cine de verano regresa a Hernani y lo hace de la mano del grupo Potemkin, un colectivo que en el pasado ya dinamizó actividades de este estilo y que en los últimos años está recuperando el promover actividades culturales que pueden resultar muy atractivas para el público, sobre todo teniendo en cuenta su carácter alternativo.

El espacio elegido para llevar a cabo las proyecciones veraniegas al aire libre no puede resultar más atractivo, ya que se acercarán al emblemático parque Goiz Eguzki, en el que se encuentra ubicado el Hogar del Jubilado. Potemkin ha organizado proyecciones de distintas cintas en las jornadas de hoy, mañana viernes y el sábado, dando comienzo en todos los casos a las nueve de la noche.

Dos de las proyecciones son latinoamericanas y se ofrecerán en su versión original en castellano. La tercera es una citan china, que contará con subtítulos para poder seguirla. «Hoy, mirando al mundo, la visión de la mayoría de las películas que vemos es centrista-occidental. En este cine de verano queremos ofrecer diferentes puntos de vista», señalan desde Potemkin taldea ante el nuevo ciclo de cine veraniego.

La primera de las cintas lleva por título 'Los niños' y se proyecta esta noche. Un trabajo chileno del año 2016 con guión y dirección de Maite Alberdi. Mañana será el turno de 'Conducta', cinta cubana dirigida por Ernesto Daranas en el año 2014, para terminar el sábado con la china 'Black Dog'.

En la cinta de hoy, 'Los niños', un grupo de amigos con síndrome de down lleva 40 años asistiendo al mismo colegio, ya pasaron todos los cursos, llevan más tiempo ahí que todos los profesores, y hasta sus padres que antes los acompañaban, ya no están. Ahora deberán luchar por conseguir un mejor trabajo, ganar dinero como cualquier persona, aprender a cuidarse solos y a conseguir que a sus 50 años, ya nadie los mire como niños. Lo harán todo para que nadie interfiera en sus sueños de adultos.

