Hernani

Astelehenetik aurrera sorgin ehizaren inguruko erakusketa Biteri kultur etxean

El Diario Vasco

Hernani.

Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:31

Aurten, Nafarroa Garaian sorginkeriagatik egindako lehen epaiketaren 500. urteurrena ospatzen da. Hernani Errotzen elkarteak antolatutako ekitaldien artean, erakusketa bat zabalduko dute Biteri kultur etxean, hiru hizkuntzatan: euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz. Hamazazpi panelek oso modu bisualean laburbiltzen dituzte sorginkeriagatiko epaiketa horien datu garrantzitsuenak, bai eta garai hartako agintari zibilen eta inkisidoreen jazarpenari buruzko informazio nagusia ere.

Erakusketa irailaren 1etik 24ra egongo da zabalik Biteriko aretoan, Kultur Etxeko ordutegian. Euskarazko bisita gidatuak ere izango dira. Irailaren 3an (asteazkena) eta 5ean (ostirala) izango dira, 18:30etik aurrera, eta irailaren 9an (asteartea), 10:30ean.

Historia ikastaroa

Edward Said palestinar-estatubatuarrak adierazi zuen herri bat definitzeko modurik onena haren historia idaztea (kontatzea) dela. «Euskal-Nafarroaren historiak beti liluratu gaitu, azken batean gure herriaren historia delako», diote Hernanitik Errotzen elkarteak, eta, hori dela eta, Euskal Herriaren historiari buruzko ikastaro bat antolatu du herrian. Irailaren 8tik 11ra bitartean egingo da, egunean 2 orduko saioetan, 19:30etik 21:30era, 8 orduz guztira. Ikastaroa Biteri Kultur Etxean emango da, Nabarralde Fundazioaren laguntzarekin, eta Euskal Herriaren historia izango du ardatz. Beñi Agirre izango da zuzendaria.

Ikastaroan parte hartzeko izena emateko epea irailaren 5era arte egongo da zabalik, kontuan izanik lekua mugatua dela eta izena hurrenkeran emango dela, osatu arte.Izen-ematea eta informazioa posta elektronikoz emango dira: errotzen@gmail.com (izen osoarekin). Izena emateko kostua eta materiala: 20 euro.

