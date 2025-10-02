Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación en Plaza Berri de la edición de este año. Juanfer
Hernani

25 bares participarán en el concurso de pintxos de bacalao de Hernani

Se desarrollará del 6 al 17 de octubre

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:19

Comenta

«Este año los que degusten los pintxos se van a encontrar con propuestas muy elaboradas, de alto nivel y que para su realización ha ... habido que pensar mucho». Son palabras del jurado que ya ha tenido ocasión de probar todos los pintxos que desde el lunes van a poder saborear los hernaniarras y visitantes dentro del concurso de pintxos de bacalao, que año tras año levanta una gran expectación en Hernani.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

