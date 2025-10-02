25 bares participarán en el concurso de pintxos de bacalao de Hernani

«Este año los que degusten los pintxos se van a encontrar con propuestas muy elaboradas, de alto nivel y que para su realización ha ... habido que pensar mucho». Son palabras del jurado que ya ha tenido ocasión de probar todos los pintxos que desde el lunes van a poder saborear los hernaniarras y visitantes dentro del concurso de pintxos de bacalao, que año tras año levanta una gran expectación en Hernani.

Es una de las iniciativas gastronómicas más destacable de las que tiene lugar en Hernani, teniendo en cuenta, además, el carácter popular que alberga. Los hernaniarras eligen los nombres de los tres primeros clasificados, aunque bien es cierto que en los últimos años existe también un reconocimiento que otorga un jurado profesional. En esta ocasión está formado por Aritz Ansola (Sansonategi jatetxea), Miren Lukas (Oa gozategia), Ane Zeberio (Arriatzu baserria) y Aitzol Zugasti (AZ Gastronomia). Ellos ya han emitido su veredicto, pero lo han entregado al alcalde Xabier Lertxundi en un sobre cerrado por lo que su nombre no se conocerá hasta que se conozca también la opinión del jurado popular en la tarde del día 17 de octubre. El concurso echará a andar el lunes 6 de octubre.

Son 25 los bares que toman parte en esta edición, un número similar al que se ha dado en años anteriores: Aieko, Andrekale 21, Apeadero, Aralar, Atxur, Café Arri, Deportibo, Dori Berri, Errioguarda-enea, Garin, Goiz Eguzki, Gunea, Guria, Harresi, Joxemari, Karrero, Kixkal, Latxunbe, Rioja, Tamer, Tripontzi, Txilibita, Txoko, Zinkoenea y Zumardi.

Este año habrá una actividad novedosa dentro de la Semana del Bacalao, ya que el Ayuntamiento, Berriak y Euskal Sagardoa han organizado una cata guiada que combinará los pintxos de bacalao y la sidra. El enólogo y sumiller Mikel Garaizabal conducirá la sesión, el día 9 de octubre en el Paseo Ezkiaga (en caso de lluvia, en Atsegindegi). Quienes participen en la cata probarán cuatro pintxos participantes de la Semana del Bacalao maridados con sidra. Las entradas para la degustación guiada están a la venta en sagardoa.eus, a 10 euros.

El 10 de octubre, la Semana del Bacalao coincidirá con Hartu kalea!, por lo que las calles del casco histórico estarán cerradas al tráfico a partir de las 10.00 horas. Esa tarde, habrá un concierto de Rockalean. Además, el 15 de octubre el voto online estará desactivado mientras dure el paro a favor de Palestina convocado por los sindicatos.