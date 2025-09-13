Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Hernani

La Banda de Música homenajeará a Isidro Ansorena en su concierto de Euskal Jaiak

J. F. M.

HERNANI.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

La Banda de Música de Hernani ofrecerá un concierto el 20 de septiembre, a las 13.00 horas, en los soportales del Ayuntamiento con motivo de la celebración de las Euskal Jaiak. En esta ocasión, actuará junto a los txistularis de Hernani y el programa reunirá varias joyas de la música vasca.

El concierto rendirá homenaje a Isidro Ansorena, en el 50 aniversario de su fallecimiento. La Banda, con la colaboración de los txistularis, interpretará varias de sus piezas gracias a los arreglos realizados por José Ignazio Ansorena y Joxemari Oiartzabal.

Durante el concierto se podrán escuchar valiosas obras de principios del siglo XX, como las de González Arroitajauregi, Usandizaga y Gabiola, escritas expresamente para banda. Además, sonará la conocida jota 'La dominguera', de Silvanio Cervantes. El programa incluye también obras más contemporáneas, como 'Ttutturre' de Jon Esnaola, y 'Agur kapitaina' de Gatibu, esta última arreglada por el miembro de la propia Banda de Música de Hernani, Imanol Iribarren.

Este concierto une diferentes épocas y estilos de la música vasca, combinando tradición popular, homenajes y creación contemporánea.

