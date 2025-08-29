Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani

Asto paseoa eta Patxin eta Potxini eskertza, gaur arratsaldean Portu auzoko jaietan

El Diario Vasco

hernani.

Ostirala, 29 abuztua 2025, 20:44

Aipagarria da gaur arratsaldekoa Portu auzoan, lehen lasterketa zen asto paseoko saioaren edizio berri baten garapenarekin. Asko dira ospatzen ari den urteak eta gaur arratsaldean, 18:00etatik aurrera, jardunaldi berri bat biziko du, Zintzarri Tabernak babestua.

Jaietako bigarren egunean izango da Portu auzoan. Egun honek egitarau erakargarria izango du, goizean haurrentzako hainbat jolas, karabina edo saskibaloi txapelketak eta karabina bidezko tiro lehiaketa. Arratsaldean, Patxin eta Potxin pailazoak astuntzeko ekitaldia izango da, Zapotxin emanaldia, pintxo potea Arroka-muskuiluekin, eta gauean musika. Alde batetik Itzal taldea arituko da eta eguna amaituko da dj Iker musikarekin Portun.

