Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Aritz Usandizaga leyendo el libro que acaba de publicar sobre el tema de Palestina.

Hernani

Aritz Usandizaga analiza en su primer libro la implicación vasca en el problema de Palestina

Forma parte de una serie que lleva por título 'Reflexiones de un vasco enfermo', con una mirada crítica sobre la sociedad actual

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09

El hernaniarra Aritz Usandizaga acaba de publicar el libro 'Infierno en Palestina: La implicación vasca' en el que se centra en un tema que ... está totalmente de actualidad, pero desde una perspectiva distinta a la habitual: Analizando de qué manera se está tratando el problema desde Euskal Herria. Un proyecto que ha tomado forma gracias a la autoedición por medio de Aritz Sound System. Un interesante recorrido a través de sus 440 páginas. Las ilustraciones de la portada y contraportada son de Mikel Barreiro, «un buen amigo y gran dibujante que nos dejó hace poco» afirma el propio Aritz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aritz Usandizaga analiza en su primer libro la implicación vasca en el problema de Palestina

Aritz Usandizaga analiza en su primer libro la implicación vasca en el problema de Palestina