Hernani

Ama Birjinaren eguna ospatuko da gaur Goizuetan, hainbat jarduerarekin

J. F. M.

hernani.

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:47

Atzoko jaiaren hasiera ondore, txupinazoarekin, Amabirjin Eguna ospatzen da gaur Goizuetan. Hori dela eta, egitaraua ekitaldiz beteta iritsiko da, goizeko 7:00etan hasita, gauera arte gelditu gabe. Lehen orduan dianaren txanda izango da dultzaineroen eskutik, ondoren entzierroa 8:00etan eta meza eta prozesioa 10:30etik aurrera. Haurrentzako toka jokoa 11.00etan hasiko da eta gozokiak banatuko dira plazan ordubete geroago. Ordu horretan frontoiko pilota partidak ere martxan jarriko dira. Erraldoi eta buruhandien eta txarangaren irteerek eguneko lehen zatia osatzen dute.

Gaur arratsaldean, ostirala, herri kirolak izango dira plazan, aizkolari eta harrijasotzaileen probekin 18:30etatik aurrera. Gero Maialen Lujanbio, Aner Peritz eta Sustrai Colina bertsolarien txanda izango da eta ondoren Mikeltxi dj-a arituko da, gaueko 9.30etatik aurrera. Eguna bingo musikatuak txosnan eta Igandea txarangaren irteera berri batek itxiko du.

