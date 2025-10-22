Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

El PSE-EE solicita impulsar «urgentemente» la creación de una comunidad energética ciudadana

Ha presentado una moción instando a EH Bildu a diseñar e impulsar un plan comprometido con la transición energética

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:34

El PSE-EE de Astigarraga ha solicitado al gobierno de EH Bildu, por medio de una moción, que se comprometa a impulsar «de manera urgente» ... la creación de una comunidad energética ciudadana, «iniciando sin más demora los trabajos necesarios para su constitución y puesta en marcha».

