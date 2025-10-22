El PSE-EE solicita impulsar «urgentemente» la creación de una comunidad energética ciudadana

El PSE-EE de Astigarraga ha solicitado al gobierno de EH Bildu, por medio de una moción, que se comprometa a impulsar «de manera urgente» ... la creación de una comunidad energética ciudadana, «iniciando sin más demora los trabajos necesarios para su constitución y puesta en marcha».

El portavoz socialista Patxi Suárez ha lamentado que, a pesar de que el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa está dando pasos muy importantes y facilitando a los municipios el impulso estas comunidades, «Astigarraga siendo una excepción negativa, mientras otros municipios avanzan».

Hasta la fecha, no se han solicitado las ayudas anuales que la Diputación ofrece para proyectos de almacenamiento con baterías o mejoras de eficiencia energética. En Gipuzkoa, a través del departamento de Sostenibilidad, «se han dado pasos muy importantes». 59 de los 88 municipios del territorio ya disponen de comunidades energéticas ciudadanas, proyectos pioneros que permiten a los vecinos producir, gestionar y consumir su propia energía renovable mediante el autoconsumo compartido.

«Estas iniciativas no solo reducen la factura de la luz, sino que también fortalecen la economía local, generan empleo verde y contribuyen a que Gipuzkoa avance hacia la neutralidad climática, y además contribuyen a aliviar las economías domésticas», afirman los socialistas.

Consideran que «la transición energética no es una opción ni un lujo, es una obligación política, social y moral en el contexto actual de crisis climática. Mientras los ciudadanos de otros municipios ya se benefician de ahorros en sus facturas, en Astigarraga la ciudadanía se ve privada de estas ventajas».