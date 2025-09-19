El coro asturiano Ferrum acompaña este sábado a Eragiyok en una nueva cita de Ahober

Eragiyok cantará junto al coro asturiano Ferrum, reciente ganador en el Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, uno de los más prestigiosos entre ... los que se celebran en España. El concierto tiene lugar este sábado a las 18.30 en Erribera kulturgunea.

Después de que el coro de voces blancas Kanta Cantemus Korua diera inicio a la edición de 2025, el ciclo Ahober, organizado por Eragiyok, tendrá su segunda cita hoy sábado.

La actuación será una oportunidad inmejorable para escuchar a dos grupos de estilos diferentes y complementarios. Por un lado, Eragiyok ejercerá de anfitrión y ofrecerá las piezas iniciales. El coro, que actuará bajo la dirección de Jon Larrauri, ha elegido cuatro obras nuevas de su repertorio para la ocasión, piezas de Guridi, Brahms, Aita Donostia y Aldave.

A continuación, el protagonismo principal recaerá en el grupo invitado Ferrum. Los asturianos iniciaron su andadura en 2019 dentro del proyecto musical de 'El León de Oro', pero su actividad se vio truncada por la pandemia. En 2024 resurgieron con fuerza y en dos años ya han logrado varias distinciones importantes. Para el concierto, su director Marco Antonio García de Paz ha seleccionado piezas de compositores del siglo XX. De este modo, se podrán escuchar obras sacras y profanas de músicos como Pärt, Lauridsen, Whitacre o Gavito.

Como suele ser habitual en estos casos, ambas formaciones ofrecerán un final conjunto para interpretar dos obras conocidas, el arreglo de Javier Busto para 'Txoria txori' ('Nerea izango zen') y 'Boga, boga' de Jesús Guridi.

La entrada al concierto será gratuita y las invitaciones para el mismo están disponibles a través de la web del Ayuntamiento de Astigarraga y en Erribera kulturgunea.

Tras este concierto, el coro de Astigarraga tiene previstas más actuaciones para la parte final del año. El 25 de octubre cantará en la iglesia de San Vicente de San Sebastián en favor de ATECE, Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Gipuzkoa.

El 8 de noviembre se desplazará hasta Castro Urdiales para ofrecer el concierto inaugural del XXXIX Otoño Musical, una de las citas musicales con más tradición de Cantabria. Para terminar el año, volverán a Astigarraga para clausurar el ciclo Ahober. En esta ocasión serán la soprano Ainhoa López de Munain y el tenor Josu Cabrero quienes se sumen a Eragiyok para interpretar fragmentos de ópera y zarzuela y obras de carácter navideño. Un broche de oro al ciclo.