Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El coro Ferrum, que hoy estará en Erribera, durante una actuación.

Astigarraga

El coro asturiano Ferrum acompaña este sábado a Eragiyok en una nueva cita de Ahober

El segundo concierto del ciclo, que se cerrará en el mes de diciembre, se pondrá en marcha a las 18.30 horas en Erribera Kulturgunea

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

Eragiyok cantará junto al coro asturiano Ferrum, reciente ganador en el Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, uno de los más prestigiosos entre ... los que se celebran en España. El concierto tiene lugar este sábado a las 18.30 en Erribera kulturgunea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El coro asturiano Ferrum acompaña este sábado a Eragiyok en una nueva cita de Ahober

El coro asturiano Ferrum acompaña este sábado a Eragiyok en una nueva cita de Ahober