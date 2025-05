El sueño del ascenso a División de Honor Regional ya es una realidad para el Euskalduna

Aimar Tellechea, Ander Setien, Unai Brosa, Telmo Iruin, Amets Arabaolaza, Oier Belaunzaran, Joel Echeverria, Oier Parada, Iñigo Arruabarrena, Aitor Castro, Imanol Gurrutxaga, Eñaut Landa, ... Julen Lavaud, Aiheko Miranda, Asier Extremera, Andoni Landa, Ibai Ruiz de Larrinaga, Jon Aiezaga, Sabier Zubeldia, Andoni Badallo, Jon Azpillaga, Ekhi Ormaetxea, Beñat López, Mikel Carredano y Manu Osamudiame son ya jugadores de División de Honor Regional. El hasta el domingo equipo Preferente del Euskalduna logró el ascenso ante la afición local, al imponerse 2-0 al Allerru.

Calurosa tarde del domingo en Ubitarte, no solo por las altas temperaturas, sino porque el primer equipo del Euskalduna sintió el cariño y apoyo de la afición que se desplazó hasta allí. Familiares, amigos y vecinos acudieron a animar y arropar al conjunto que dirige Aitor Gaztañaga en el partido decisivo de la actual temporada.

El Euskalduna tenía por delante 90 minutos, que para el banquillo local se hicieron más largos de lo habitual, y el objetivo de ir a por la última victoria en casa. Lo tenía todo de cara el máximo representante masculino de fútbol del club Por un lado, porque jugaba en casa, también porque dependían de ellos mismos para lograrlo y además, lo podían conseguir ganando, pero también empatando. Pero los de Aitor Gaztañaga quisieron asegurar el tiro y salieron a por los tres puntos. En este tipo de partidos, con tanto en juego por parte de ambos equipos, los primeros minutos suelen ser cautos y defensivos. Pero un gol temprano de Iñigo Arruabarrena, en el minuto 3, alivió un poco la presión de los andoaindarras. Hasta el descanso, no hubo mucho peligro en ninguna de las porterías. Ya en la segunda mitad, los nervios se apoderaron del ambiente, porque esa mínima ventaja lograda no aseguraba cien por cien el triunfo. Lo cierto es que el Allerru, a pesar de jugarse el descenso, tampoco puso las cosas muy difíciles al Euskalduna y las ocasiones claras fueron de los andoaindarras. Un par de oportunidades no materializadas aumentaron por momentos los nervios tanto en el terreno de juego como en el banquillo. Pero como no podía ser de otra manera, el máximo goleador del equipo, Telmo Iruin, tras varios intentos, acabó dando el gol de la tranquilidad al Euskalduna en el minuto 88. Como si del pitido final se tratase, el banquillo y los propios jugadores en el campo festejaron el gol anotado por Iruin como lo que era, el gol del ascenso. Poco después, sí llegó el final del encuentro y con él la alegría de todos los jugadores, técnicos como el entrenador Aitor Gaztañaga y el resto del staff (Andoni García, Josu Txindoki y Javier duque), directiva y el resto de personas del club, jugadores de otras categorías del Euskalduna, familiares y amigos. Los jugadores mantearon durante la celebración a varias personas, entre ellas, a su compañero Asier Extremera, que tras muchos años en el club, finaliza su etapa como jugador del Euskalduna. La txaranga animó la fiesta post-partido, aunque los festejos continuaron fuera de Ubitarte hasta altas horas de la madrugada.

En el campo de Ubitarte se vivió la cara y la cruz del fútbol, ya que la victoria del Euskalduna le supuso al equipo local el ascenso, pero también el descenso a su rival el Allerru.

Ascenso de las cadetes

En el descanso, los niños se refrescaron con los aspersores de agua del campo y los mayores acudieron al bar, pero desde el club aprovecharon para rendir un pequeño homenaje a otro equipo del Euskalduna, el Primera Cadete, que la temporada que viene jugará en Cadete de Honor.