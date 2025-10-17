El ZAISA-Txingudi encara con ilusión la nueva temporada en la Liga Vasca Los irundarras ganaron en el debut y hoy a las 16.30 se medirán al Eibar en Plaiaundi

El equipo irundarra ha sufrido cambios en la plantilla y ha reforzado su cuerpo técnico con dos incorporaciones.

Ya está en marcha la Liga Vasca de segunda división de rugby, en el que milita un ZAISA-Txingudi que presenta novedades tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico. Los irundarras empezaron con victoria, 10-25 en el campo de La Única, y hoy recibirán al Eibar, a las 16.30 en Plaiaundi.

Se trata de uno de los rivales más complicados de la categoría, que ha empezado con dos victorias en otros tantos partidos. La temporada pasada militó en la primera división de Liga Vasca y cuenta con varios jugadores que han jugado en las máximas categorías estatales. El conjunto irundarra cuenta con un nuevo y reforzado cuerpo técnico. A la pareja que ya formaban Iñigo Camarero y Leire Muñoz Cao se han sumado otros dos técnicos.

El británico Tom Walsh llegó al club en agosto y realiza labores de asesoramiento y más reciente es la incorporación del donibandarra Marc Dufreche, que enseñará a los jugadores los conocimientos adquiridos durante largos años en Francia, Australia y Estados Unidos.

Lesiones en pretemporada

Las lesiones sufridas al final de la pretemporada no han afectado a los ánimos del equipo y los jugadores tienen muy buenas sensaciones. En cuanto a los cambios sufridos por la plantilla, cabe destacar el regreso de Alejandro Lasa y André Ferreira, que han militado en el Stade Hendayais los últimos años. Además, han vuelto de su retiro Asier Amigo, Iker Tejero, Unai Cano, Iñaki Cano y Peio Castellano. Además, de la cantera ha llegado Koldo Segurola.

Por contra, el equipo no cuenta en este inicio de temporada con Hodei Guerrero, Ioritz Franco y Héctor Pescador, por sus lesiones, y Mikel Genua, por cuestiones laborales. De esta forma, los irundarras afrontaron el primer partido con sólo catorce jugadores, pero consiguieron la victoria en Iruñea.

El ZAISA-Txingudi es consciente de que la liga no va a ser fácil, ya que al grupo han llegado algunos rivales potentes y segundos equipos de clubes importantes. No obstante, en Plaiaundi esperan poder dejar atrás los problemas de los últimos años y disfrutar.