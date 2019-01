Vuelta a empezar para el Bidasoa Cavero lanza a portería durante un entrenamiento en Artaleku. / F. DE LA HERA Todos los jugadores han comenzado a trabajar a las órdenes de Jacobo Cuétara a excepción de los hermanos Salinas, que están en el Mundial Los irundarras juegan mañana un amistoso en Eibar ante el Sinfín BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 12 enero 2019, 00:16

La plantilla del Bidasoa-Irun retomó el jueves los entrenamientos después de casi tres semanas de descanso para empezar a preparar una segunda vuelta que se presenta apasionante. Los irundarras tendrán el difícil reto de defender la segunda posición en la que terminaron la primera mitad de la competición e intentar meterse en otra fase final, en este caso, la de la Copa del Rey.

El inicio de la segunda vuelta, prevista para el próximo 2 de febrero, será muy exigente. Los de amarillo jugarán su primer encuentro en Pamplona ante Anaitasuna, para luego recibir al Atlético Valladolid, viajar a León, medirse en Artaleku al Barça y visitar al Granollers. Si el Bidasoa consigue salir con buena nota de este tramo del calendario, se podría empezar a soñar con pelear por los puestos europeos hasta el final.

El entrenador Jacobo Cuétara cuenta que «necesitábamos este periodo de vacaciones para que la gente se recuperara física y mentalmente. Todavía nos queda mucho por competir y hay que estar frescos. Queremos salir de esas primeras cinco jornadas de competición vivos, manteniéndonos arriba, aunque va a ser muy complicado por los rivales a los que nos vamos a enfrentar. Tenemos que prepararnos bien en enero para llegar en la mejor forma posible».

El técnico reconoce que «tenemos por delante un reto apasionante y difícil, pero es muy bonito intentar estar con los de arriba. El calendario que tenemos en esta segunda vuelta no es bueno para competir y tendremos que dar un plus. Lo que tenemos que hacer es no normalizar los éxitos, tenemos que valorar lo que estamos haciendo».

Partido de preparación

Para intentar llegar en la mejor forma posible, además de los entrenamientos, Cuétara tiene planificados cuatro partidos amistosos. El primero se disputará hoy mismo en el polideportivo Ipurua de Eibar a partir de las siete contra el Sinfín. La semana que viene llegará el torneo internacional en Grenoble y enero se cerrará con el duelo en Lezo contra el Logroño.

Para afrontar el duelo contra los cántabros, el técnico podrá contar con todos sus hombres menos con los hermanos Rodrigo y Esteban Salinas, que están disputando el Mundial con la selección de Chile. Una de las buenas noticias de esta vuelta al trabajo ha sido ver a Rudy Seri entrenando con sus compañeros. Todavía no está al cien por cien, pero ya se ha recuperado de su lesión.

El Bera Bera en Artaleku

Esta tarde, a las 18.00 en Artaleku, el Bera Bera disputará la segunda jornada de la liguilla de la EHF contra el Craiova rumano.