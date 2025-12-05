Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Muchas familias disfrutaron del espectáculo de iluminación y sonido que este viernes se estrenó en el árbol de Genaro Etxeandia. Iván Montero
Irun

Veintiún metros de luz y color a todo ritmo

El árbol de Navidad de la plaza Genaro Etxeandia ofreció este viernes el primer espectáculo de música e iluminación, y tanto este sábado como este domingo habrá nuevas sesiones

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:20

Comenta

Los veintiún metros de altura del árbol de Navidad de Genaro Etxeandia revelaron este viernes un espectáculo de luz y sonido cargado de espíritu navideño. ... Tras una cuenta atrás que dinamizaron desde A&B Shows, y con la plaza a oscuras, los mensajes 'Hator hator Gipuzkoara' e 'Irun, gabonetako izarra' dieron inicio a seis minutos de juegos de luces y sonido. Tanto a su alrededor como desde el interior del árbol, decenas de familias disfrutaron del espectáculo. Al terminar, el árbol permaneció durante media hora con una iluminación estática, mientras de fondo sonaba una mezcla con grandes himnos de la Navidad.

