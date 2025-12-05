Veintiún metros de luz y color a todo ritmo

Los veintiún metros de altura del árbol de Navidad de Genaro Etxeandia revelaron este viernes un espectáculo de luz y sonido cargado de espíritu navideño. ... Tras una cuenta atrás que dinamizaron desde A&B Shows, y con la plaza a oscuras, los mensajes 'Hator hator Gipuzkoara' e 'Irun, gabonetako izarra' dieron inicio a seis minutos de juegos de luces y sonido. Tanto a su alrededor como desde el interior del árbol, decenas de familias disfrutaron del espectáculo. Al terminar, el árbol permaneció durante media hora con una iluminación estática, mientras de fondo sonaba una mezcla con grandes himnos de la Navidad.

El de este viernes fue el primero de esos espectáculos que llenarán Genaro Etxeandia de luz y sonido las próximas semanas. Este sábado y el domingo habrá sendas sesiones a las 19.00, al igual que el viernes de la semana que viene. El sábado 13, en cambio, el espectáculo será a las 20.00. Del 19 de diciembre al 6 de enero habrá pases diarios a las 19.00.

La semana que viene, más

La campaña de Navidad coge carrerilla la semana que viene, cuando se inaugurarán las principales atracciones: a partir del viernes que viene, día 12, se podrá patinar en las pistas de hielo, visitar el mercado de la plaza del Ensanche, deslizarse por el tobogán gigante y practicar curling en Anzaran. Desde ese mismo día los irundarras podrán contemplar una de las imágenes tradicionales de estas fechas: el Misterio de la Adoración que se instala en la fuente de la calle Ermita, y que

Las pistas de hielo (en Luis Mariano y en el parque Sargia) estarán abiertas todos los días a partir de esa jornada, con la única excepción del día de Navidad. Así ocurrirá también con el tobogán gigante y las pistas de curling. El mercado navideño de la plaza del Ensanche, en el que participan comercios locales y artesanos, abrirá todos los días salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Además, también el viernes 12 se estrena el espectáculo 'Oparirik gabeko gabonak', creado por Skola Musik y Horkonpontx Elkartea. Habrá dos pases, a las 17.00 y a las 19.00, en el escenario del Centro de Cultura y Creatividad del CBA. Las entradas están a la venta en irun.org/entradas por 5,50 euros.

Habrá que esperar sólo una semana más para la apertura del poblado navideño del parque Sargia. Será a partir del 20 de diciembre, con el inicio de las vacaciones escolares, cuando la ludoteca dirigida al público infantil se ponga en marcha. Abrirá todos los días a excepción del 21 y 25 de diciembre y 1 de enero, y de las tardes del 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. En algunas jornadas concretas, la ludoteca incluirá eventos especiales como herri kirolak (27 de diciembre), cuentacuentos (28 de diciembre), diskofesta (3 de enero) o espectáculo de magia (4 de enero).