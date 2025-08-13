Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La nutrida representación de Santiagotarrak en el Campeonato de España de Aguas Bravas.

Irun

Santiagotarrak cerró un gran Campeonato de España de Aguas Bravas con doce medallas

Los palistas del club consiguieron además sendos segundos puestos por equipos en Slalom y Kayak Cross

Iñigo Morondo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:24

La Sociedad Deportiva Santiagotarrak completó un buen Campeonato de España de Aguas Bravas el pasado fin de semana en la localidad leonesa de Sabero. ... Sendos segundos puestos en la clasificación por equipos de Slalom y Kayak Cross evidencian el buen rendimiento individual de los y las palistas irundarras en las diferentes categorías y confirman al club como uno de los punteros de la modalidad a nivel nacional.

