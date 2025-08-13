Santiagotarrak cerró un gran Campeonato de España de Aguas Bravas con doce medallas

La Sociedad Deportiva Santiagotarrak completó un buen Campeonato de España de Aguas Bravas el pasado fin de semana en la localidad leonesa de Sabero. ... Sendos segundos puestos en la clasificación por equipos de Slalom y Kayak Cross evidencian el buen rendimiento individual de los y las palistas irundarras en las diferentes categorías y confirman al club como uno de los punteros de la modalidad a nivel nacional.

En categoría senior cayeron cinco medallas, todas ellas de bronce. En Slalom, la de Klara Olazabal en C1; en Slalom Patrullas, las de C1 masculino (Oier Díaz, Haritz Azanza y Javier Arruabarrena) y K1 femenino (Klara Olazabal, Ainara Azanza, Izar García) y en Kayak Cross dos más, las de Ainara Azanza, en femenino, y la de Aitor Iriondo, en masculino.

En categoría junior Oier Díaz, que se había proclamado campeón del mundo junior el pasado mes de julio, confirmó los pronósticos y firmó el oro en C1 en slalom. El mismo metal trajo la patrulla femenina en C1 (María García, June Bajo y Haizea Celaya), mientras que logró plata el equipo de K1 de Udane Ortega, Haizea Celaya y María García. Ésta última sacó también un bronce en el slalom C1 femenino.

La categoría de veteranos remató el palmarés irundarra con tres medallas más. Ander Díez ganó la competición de K1, en la que el segundo puesto fue para Ekhi Díez. Jone Otaño, en el K1 femenino, firmó el tercer puesto para llevarse una medalla de bronce.