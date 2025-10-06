Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Roca derrotó al Beti Gazte y el Mariño Real Unión cayó con el Arratia

I. M.

IRUN.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

El Roca encadenó el domingo su tercer triunfo consecutivo de la temporada tras derrotar 1-0 en Gal a un Beti Gazte que llegaba como colíder, invicto tras la disputa de las tres primeras jornadas. Los irundarras se impusieron gracias a un gol del joven jugador marroquí Amara Laghdaf. Los puntos en la Regularidad fueron para Elizetxea (3), Palenzuela (2) y Odei Rodríguez (1).

El Mariño Real Unión, por su parte, no pudo dar continuidad a su victoria en Zubieta de la semana pasada y cayó derrotado en la visita del Arratia a Gal el domingo al mediodía. Las irundarras, que sufrieron en el primer tercio de partido la lesión de dos jugadoras, encajaron el primer gol en el minuto 21. La búsqueda del empate durante el resto del encuentro fue infructuosa y ya en el añadido, con el equipo volcado, llegó el definitivo 0-2.

