El Real Unión visita mañana a un Alfaro convertido en el matagigantes del grupo

E. PRIETO Irun. Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

Uno de los múltiples tópicos que rodean al mundo del fútbol habla de las consecuencias que suele tener en un equipo un gran triunfo, que puede generar euforia mal gestionada convertida en relajación y un revés en forma de derrota en el siguiente partido. Cabe la posibilidad de que el Real Unión caiga mañana en su visita al penúltimo clasificado Alfaro, porque esto es fútbol, pero no parece que vaya a ser por un exceso de confianza tras el brillante triunfo ante el Utebo por 4-1.

«Es el partido más difícil que vamos a afrontar en lo que llevamos de año» o «estamos preparando el partido como si fuera la final de Champions» han sido algunas de las frases que ha dejado Ramsés Gil en la previa de un choque que, considera, «tiene unas connotaciones distintas a las habituales por las virtudes del rival».

El entrenador segoviano se refiere a que el Alfaro «no se encuentra del todo incómodo sin balón, pero en transiciones son un equipo peligrosísimo y en su campo todavía más. Te acaban llevando a su terreno y cuando te das cuenta, como no lleves la lección aprendida, estás jugando a lo que ellos quieren».

Ese posible contexto de partido, explica Ramsés Gil, «no nos va a pillar por sorpresa. Es un escenario que estamos preparando pero puede ser que tengan otra propuesta o preparen variantes para este partido. Al final tienes que intentar saber todas las virtudes y defectos del rival para estar preparado para el plan A, el B o lo que surja».

Más allá de las dificultades que pueda plantear el enemigo, el técnico ha transmitido la ilusión de sus pupillos ante la cita, señalando que «tenemos muchas ganas de ir allí y competir», pero también ha lanzado un aviso a navegantes. «Ya sabemos lo que pasa muchas veces después de un partido con muy buena sintonía como el pasado. Se lleva a euforia mal entendida y te penaliza».

Los irundarras, sobre aviso

El conjunto de Ramsés Gil, instalado en puestos de play-off, tendrá enfrente a un equipo ubicado en zona de descenso, pero nadie en el entorno txuribeltz se fía de la situación clasificatoria del Alfaro, que ha logrado ocho de sus nueve puntos ante sus aficionados.

Además, se da la circunstancia de que ninguno de los tres primeros clasificados ha sido capaz de salir victorioso de La Molineta. El Utebo y el Tudelano mordieron el polvo, 1-0 y 2-0 respectivamente, y el Sestao River no pasó del empate (2-2). Veremos de qué es capaz el siguiente de la lista, un Real Unión que arranca la jornada en el cuarto puesto de la clasificación.