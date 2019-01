Con este Real Unión no hay manera Juan Domínguez, desesperado en Gal. / F. DE LA HERA Los unionistas ocupan la decimosegunda posición en la tabla, con renta sobre el descenso pero muy lejos del play-off Con el 1-1 en Gal ante el Amorebieta, los de Irun ya llevan doce empates BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 22 enero 2019, 00:19

No hay manera. Por este camino no se puede ir a ningún lado. Todas las ilusiones depositadas en esta temporada, se han ido por el sumidero. Ya ni el más optimista puede mirar con buenos ojos lo que está haciendo el Real Unión. La última de las decepciones llegó el sábado en el Stadium Gal. Con una sola derrota en los siete últimos encuentros y con la eterna sensación de que el equipo siempre está cerca de los triunfos, los irundarras recibieron al Amorebieta, que estaba y sigue en puestos de descenso.

Los unionistas habían ganado a los vizcaínos 0-3 en el encuentro de la primera vuelta y venían de imponerse en los dos últimos partidos que habían disputado ante su afición, contra el Sporting B y el Bilbao Athletic. La situación parecía propicia para volver a sumar tres puntos, llevarse otra pequeña alegría y escapar de manera casi definitiva de los puestos peligrosos, pero el Real Unión volvió a repetir el resultado que más veces ha cosechado, el empate.

Los de Juan Domínguez, que parece no encontrar soluciones a los problemas defensivos que tiene el equipo, volvieron a ser incapaces de dejar su portería a cero y antes de que se cumpliera la primera media hora de partido ya iban por detrás en el marcador. Afortunadamente, Jorge Galán marcó nada más comenzar la segunda parte, pero el luminoso no se volvió a mover y los puntos se repartieron.

El Real Unión está demostrando que es un equipo capaz de reponerse a los golpes, y eso debe considerarse como algo positivo, pero sumar de uno en uno no es suficiente. El del sábado fue el decimosegundo empate de la temporada para el cuadro txuribeltz, una cifra que le está lastrando.

Y es que con estos doce empates y las cuatro únicas victorias conseguidas en los veintiún partidos disputados, a los irundarras no les da ni para estar en una tranquila zona media. Con veinticuatro puntos en su casillero, el Real Unión es decimosegundo y tiene seis puntos de renta sobre los puestos de descenso. El colchón es interesante, pero no permite ningún tipo de relajación.

El problema es que esta situación no da para alegrías. Que un equipo como el irundarra consiga la permanencia con relativa comodidad no es motivo de orgullo. De este equipo se espera mucho más, pero los números no salen. El cuarto clasificado, el Logroñés, tiene 37 puntos, trece más de los sumados hasta el momento por los unionistas, así que el siempre jugoso objetivo de los play-off quedará, de nuevo, para otra ocasión.

Ni un pobre récord

La desdicha de los unionistas es tal, que ni siquiera pueden tener el dudoso privilegio de ser el equipo que más partidos ha empatado del fútbol profesional. Ganan en este apartado a todos los de Primera, categoría en la que los que más han empatado son el Athletic y el Valencia. También a los de Segunda, donde Las Palmas y Tenerife suman diez empates.

Pero entre los ochenta equipos de Segunda B hay otro que también suma doce empates. Es el Castellón, del grupo tercero. Este Real Unión no gana a nada.