El Real Unión juega un nuevo amistoso contra el Eibar B

El Real Unión se desplaza hoy a la ciudad deportiva de la Sociedad Deportiva Eibar para medirse al filial armero en un nuevo compromiso de pretemporada. El proyecto de Ramsés Gil sigue cogiendo forma y necesita de encuentros para seguir afinando, sobre todo en lo que tiene que ver con la presión sobre la salida del rival.

Además de en lo futbolístico, la plantilla, prácticamente nueva, también va avanzando en su conocimiento de la dinámica del club. Esta semana, el presidente, Igor Emery, y varios responsables del Área de Formación y Desarrollo del club mantuvieron una reunión con los jugadores y el cuerpo técnico para presentarles el proyecto del Real Unión basado en identidad, pertenencia y valores. Se trata de tres claves con las que se identifican la historia cargada de éxitos, las actitudes que se quieren defender más allá de lo meramente competitivo y conceptos que durante la historia txuribeltz han hecho de la entidad algo especial como la familiaridad interior y la cercanía con la ciudad y su comarca.