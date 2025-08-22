Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Real Unión juega un nuevo amistoso contra el Eibar B

Iñigo Morondo

IRUN.

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:44

El Real Unión se desplaza hoy a la ciudad deportiva de la Sociedad Deportiva Eibar para medirse al filial armero en un nuevo compromiso de pretemporada. El proyecto de Ramsés Gil sigue cogiendo forma y necesita de encuentros para seguir afinando, sobre todo en lo que tiene que ver con la presión sobre la salida del rival.

Además de en lo futbolístico, la plantilla, prácticamente nueva, también va avanzando en su conocimiento de la dinámica del club. Esta semana, el presidente, Igor Emery, y varios responsables del Área de Formación y Desarrollo del club mantuvieron una reunión con los jugadores y el cuerpo técnico para presentarles el proyecto del Real Unión basado en identidad, pertenencia y valores. Se trata de tres claves con las que se identifican la historia cargada de éxitos, las actitudes que se quieren defender más allá de lo meramente competitivo y conceptos que durante la historia txuribeltz han hecho de la entidad algo especial como la familiaridad interior y la cercanía con la ciudad y su comarca.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Illarramendi confía en Orri Óskarsson: «La puede romper como goleador en la Real Sociedad»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  10. 10

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Real Unión juega un nuevo amistoso contra el Eibar B