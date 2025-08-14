El Real Unión incorpora a Hugo Carrillo, cedido por el Zaragoza, hasta final de temporada

Iñigo Morondo IRUN. Jueves, 14 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

El Real Unión ha confirmado la incorporación de un nuevo futbolista para la plantilla de esta temporada. Se trata del jugador gaditano de 23 años Hugo Carrillo, un defensa central que llega cedido por el Zaragoza hasta final de esta temporada.

Carrillo se formó en las categorías inferiores del Xerez Deportivo, con cuyo primer equipo se consolidó como titular la pasada temporada. En el mercado invernal hizo las maletas para jugar la segunda mitad de temporada con el filial del Zaragoza, donde también se ganó la presencia continuada en el once, además de ganarse varias convocatorias con el primer equipo maño.

Esta pretemporada la ha comenzado a las órdenes de Gabi con la plantilla de Segunda División hasta que las tres partes han cerrado esta cesión para que complete esta campaña en el Real Unión.

Se trata de un futbolista prometedor que llega a Irun comprometido con un proyecto en el que espera seguir consolidando su crecimiento.

Mañana, en Barakaldo

La primera oportunidad de vestir la camiseta txuribeltz le llegará mañana, un poco pronto, con apenas dos entrenamientos completados.

El Real Unión se desplaza mañana a Barakaldo para jugar allí su segundo amistoso de pretemporada, tercer partido contando el de Sestao del miércol que se saldó con derrota en la prórroga y eliminación de la Copa Federación. La cita en Lasesarre es a las 11.30 horas. También el siguiente choque, el día 23 contra el Eibar B en Areitio, tendrá ese horario matinal. El del día 30 contra el Náxara en La Salera no tiene fijada la hora aún.