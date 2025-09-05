El Real Unión estrena la 2ª RFEF contra el Amorebieta de Zulaika

El Real Unión comenzará la competición de liga de 2ª RFEF este domingo en el campo de Urritxe, en Amorebieta, a las 12.00 horas. ... En el banquillo rival estará un viejo conocido de los txuribeltz, Aitor Zulaika, entrenador del cuadro irundarra en dos periodos, 2014-2016 y 2020-2022.

Es un equipo que comparte situación similar a la del Real Unión: descendido de 1ª RFEF la pasada campaña, ha renovado prácticamente entera su plantilla, ha traído un nuevo entrenador y afronta la temporada con el objetivo de pelear en la parte alta de la clasificación.

El calendario ha querido que ambos equipos se enfrente en la jornada inaugural. «Estamos encantados de que nos toca enfrentarnos al Amorebieta en esta primera fecha. Además, seguro que el césped de Urritxe estará mejor en este momento que en otros», apuntaba ayer Ramsés Gil, que se estrenará mañana en competición liguera con el Real Unión.

Su equipo llega al choque con una victoria en el último amistoso, pero más que eso, lo que destaca Ramsés Gil es que «fue una piedra de toque casi inmejorable para ser muy conscientes de que en esta categoría tienes que saber competir en las circunstancias, y en este caso el campo, que te proponga el rival». En Amorebieta el escenario será distinto, «pero habrá que competir al máximo para sacar algo. Aquí ya nos conocemos todos. Les hemos seguido en pretemporada y tenemos prácticamente todos sus partidos, como ellos han hecho con nosotros. Sabemos a qué nos enfrentamos».

Mañana a Amorebieta se desplaza con «algunas dudas, aunque espero poder contar con todos», salvo con Thierry Katsukunya. El jugador cedido por el Aston Villa será baja segura en el estreno liguero porque ha sido llamado a la convocatoria de la selección galesa sub 21 para esta ventana de partidos internacionales.