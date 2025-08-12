Ramsés Gil tiene claro que su Real Unión «competirá bien» en su debut oficial en Sestao

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 12 de agosto 2025, 20:11 Comenta Compartir

La Copa Federación que el Real Unión estrena esta tarde, pone picante a la pretemporada txuribeltz. La concatenación de amistosos propia de este periodo adolece de exigencia competitiva, más allá de la natural de cualquier deportista de querer ganar siempre y de cualquier futbolista de convencer a su entrenador de que es el mejor para su posición. Pero la Copa Federación eleva el listón.

«Es un torneo al que se inscribe quien quiere y en este caso hemos tenido la suerte de que nos hemos juntado varios equipos para hacer una competición súper digna y estamos súper ilusionados», valoraba Ramsés Gil en la previa del encuentro de hoy.

Para el técnico segoviano «dentro del periodo de preparación, y aun siendo muy pronto, un partido como este es una bendición. Compites por algo, tienes un objetivo. Y qué mejor escenario que Las Llanas, contra un rival que tendremos también en Liga. Va a ser un partido precioso», auguraba.

Le gusta el cruce porque incluye «un partido, un estadio, un equipo y un club con mucho pedigrí. Estoy encantado de que nos haya tocado el Sestao y es que incluso prefiero jugar fuera en pretemporada».

La pega podría estar en que la cita es en una fase temprana de la pretemporada. Los txuribeltz han jugado un único partido de preparación en el que además hubo muchos jugadores con ficha del filial. La plantilla lleva poco más de dos semanas de trabajo y aún faltan algunas piezas para terminar de cerrarla. «Sí, pero eso es así para todos, así que tampoco es un problema», apuntó el entrenador.

«Encantado» con la plantilla

En cuanto a los jugadores del Roca que están entrenando a sus órdenes y ya jugaron contra el Portugalete, tiene claro que «cuando tienes un filial con jugadores del nivel de los que hay aquí, es normal que haya varios en dinámica de primer equipo, que tengan ese contacto necesario con el primer equipo para que puedan salir a competir en cualquier momento». Aseguró que si están ahí «no es porque lo necesitamos para hacer número, sino porque realmente dan un nivel súper alto y el otro día lo pudimos ver. Jugaron nueve futbolistas del filial y eso para el club es notición, porque no debutan por ocupar un espacio, sino porque funcionan muy bien, porque entrenan muy bien. Nos dan nivel, calidad y ritmo a los entrenamientos. Por ese camino, a medio plazo, incluso en algún caso a corto plazo, tendremos futbolistas en la cantera que puedan responder con el primer equipo y estar ahí prácticamente de manera continua».

Eso permitirá elevar la competitividad interna en una plantilla con la que, insiste el entrenador castellano, «estoy encantado. Me gusta mucho la plantilla que estamos haciendo», valoraba evidenciando que aún faltan jugadores para terminar de confeccionarla. El director deportivo txuribeltz, Mikel Bengoa hablaba de «al menos un central y un jugador de perfil ofensivo», aunque no es improbable que haya incluso alguna incorporación más. La vía de las cesiones desde Birmingham no está descartada, «todo lo contrario. Estamos trabajando con los técnicos de allí para buscar los perfiles más adecuados en función de las necesidades que podamos tener», explicó Bengoa.

Mientras terminan de llegar esos últimos componentes, Ramsés Gil aseguraba ayer que está «muy contento» con lo que tiene. «Es verdad que llevamos poco más de dos semanas trabajando, pero ha sido suficiente para comprobar que el equipo es fantástico».